Best of Appunti: Parliamo troppo di salute mentale?
Depatologizzare e normalizzare è giusto, ma solo dove c’è eccesso di etichetta, non dove c’è sofferenza autentica
Quando un ragazzo su TikTok parla del proprio ADHD come di una caratteristica identitaria sta cercando riconoscimento, non trattamento. Ed è legittimo. Ma quando una madre colpita da depressione post partum cerca disperatamente aiuto e trova solo slogan sul “non vergognarsi di stare male”, la situazione è diversa. Le due esperienze non possono essere af…