Da quando Xi Jinping è alla guida della Cina, parla del «sogno cinese» e si riferisce direttamente alle sue esperienze nel villaggio di Liangjiahe: «Allora vivevo come i contadini locali in una grotta, dormivo in un letto riscaldato fatto di mattoni e conducevo una vita molto povera. Per mesi non abbiamo avuto nemmeno un pezzo di carne da mangiare. Mi sono quindi reso conto di ciò di cui la popolazione ha più bisogno»

Uno degli scopi di Appunti di Geopolitica è diventare un punto di riferimento per la discussione geopolitica in Italia.

Per questo abbiamo pensato di iniziare una collaborazione con un giovane e dinamico marchio editoriale, Paesi Edizioni, che proprio della geopolitica ha fatto la sua specializzazione. Qui trovate un brano da Xi Jinping. L’uomo più potente al mondo, di Stefan Aust e Adrian Geiges

Buona lettura,

Stefano Feltri

Stefan Aust è un ex caporedattore di Der Spiegel e autore di numerosi bestseller. Oggi è redattore di Die Welt. È uno dei pochi giornalisti al mondo ad aver intervistato un capo di Stato cinese. Adrian Geiges è corrispondente di lunga data da Pechino per il settimanale Stern.

L’artista Ai Weiwei ha in comune con Xi Jinping più di quanto si possa pensare. «Apparteniamo alla stessa generazione, siamo cresciuti con l’ideologia del presidente Mao». Con i suoi 63 anni, Ai ha solo quattro anni in meno di Xi. Ma le somiglianze sono molto più profonde.

Per capirle, bisogna tornare alla fine degli anni Trenta, nel remoto villaggio di Yan’an, a 960 metri sul livello del mare sull’altopiano di Loess. A quel tempo, Yan’an era l’ultima tappa dei guerriglieri comunisti nella loro Lunga Marcia.

«Un posto piccolo, un po’ come Cambridge qui», dice Ai, «tutti conoscevano tutti». E tutti vivevano lì: il capo della guerriglia, un certo Mao Zedong; il successivo primo ministro Zhou Enlai e il successivo riformatore Deng Xiaoping; Xi Zhongxun, ovvero il padre di Xi Jinping; e anche il padre di Ai Weiwei, Ai Qing. Zhou Enlai aveva portato il famoso poeta cinese a Yan’an perché era una grande figura per i comunisti, paragonabile al ruolo di Bertolt Brecht per la Ddr.

Ancora oggi, gli scolari cinesi imparano a memoria le poesie di Ai Qing. Alla sua morte, nel 1996, il primo ministro cinese Wen Jiabao recitò una di queste poesie durante il funerale.

Tuttavia, questo non ha evitato ad Ai Qing di essere condannato come «deviato» e bandito nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nell’estremo Nord-ovest della Cina.

Ai Weiwei è cresciuto con lui lì. Tira fuori dalla tasca il suo cellulare e mostra una vecchia foto in bianco e nero che ha digitalizzato e memorizzato: «Guardate questo buco nero qui: dovevamo strisciarci dentro ogni giorno, questa è la grotta dove abbiamo vissuto per cinque anni».

Ai Weiwei

Ma ricorda anche un momento piacevole. Alla stazione degli autobus incontrarono per caso il membro della leadership del Partito che all’epoca era responsabile del Nord-ovest della Cina, nientemeno che Xi Zhongxun, il padre dell’attuale presidente cinese. Xi Zhongxun vide Ai Qing, gli si avvicinò, gli chiese come stava e poi disse al governatore locale, che era in piedi dietro di lui: «Ai Qing è mio amico, trattalo sempre bene».

La famiglia

Xi Jinping è nato a Pechino il 15 giugno 1953, in circostanze privilegiate. Mao Zedong aveva proclamato qui la Repubblica Popolare Cinese appena quattro anni prima. Suo padre Xi Zhongxun aveva combattuto come capo guerrigliero al fianco di Mao nella Lunga Marcia, la guerra civile.