Prendete qualunque indicatore di criminalità e scoprirete che l’Italia non è mai stata così sicura come oggi. Se guardiamo gli omicidi volontari, per esempio, sono stati 475 nel 2015, sono scesi a 287 nell’anno del Covid, il 2020, poi sono un po’ risaliti, ma nel 2024 sono stati comunque 319. Oltre il 30 per cento in meno

Anche dopo quattro anni di opposizione, la sinistra non sembra avere imparato che seguire l’agenda dettata dalla destra porta soltanto alla sconfitta. E così, anche in questi giorni, i leader del “campo largo” passano le giornate a discutere di sicurezza.

Che poi non si capisce cosa c’entri la sicurezza con un gioielliere che ha visto troppi film americani e si tiene una Calibro 38 special pronta nel cassetto e pensa sia un suo diritto giustiziare dei ladri. O cosa c’entri la sicurezza con la gestione di una persona in condizione di “crisi psichiatrica” a Bologna che muore perché due poliziotti e i sanitari non riescono a contenere un uomo disarmato senza farlo morire.

Sono, sia il caso Roggero che il caso Fakir, casi che riguardano scarso equilibrio mentale, con la differenza che il gioielliere era responsabile delle sue azioni (come ha riconosciuto il tribunale) mentre nel caso di Fakir a Bologna parliamo di un uomo che chiaramente non era in sé, e allora la discussione dovrebbe spostarsi su quali quali protocolli, strutture sanitarie e strumenti di intervento esistano per gestire crisi psichiatriche così gravi.

La sicurezza, insomma, non c’entra nulla. Ma il centrosinistra è prigioniero di questa narrazione per assenza di idee forti alternative, al punto da valutare come grande risorsa per le prossime elezioni o forse addirittura per palazzo Chigi Franco Gabrielli, in quanto ex capo della polizia e dei servizi segreti.

Nell’ennesima intervista confusa al Foglio, la segretaria del PD Elly Schlein ci lascia soltanto con due certezze: che sente una certa urgenza di parlare di sicurezza, ma che più lo fa più voti prenderà Roberto Vannacci.

Visto il clima, mi sembra il caso di riproporre un approfondimento di Appunti il cui titolo rimane più attuale che mai, e che penso riproporrò fino allo sfinimento: l’emergenza sicurezza in Italia non esiste, è una costruzione della propaganda della destra amplificata dalla tv e dai social. Ma non esiste, questo dicono i dati. Il resto, è aneddotica