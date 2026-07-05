Non ho elementi per valutare se e quanta consapevolezza abbia Conte delle vicende che commenta. Ma se dopo quattro anni di guerra basa davvero la linea e le scelte del Movimento Cinque Stelle sulle bufale della propaganda di Putin rilanciate in Italia da intermediari spesso approssimativi e ancor più spesso in malafede, c’è davvero da preoccuparsi.