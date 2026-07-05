Best of Appunti - Le narrazione putiniana di Conte
A gennaio l'’ex premier si è offeso perché gli ho contestato in tv le sue “balle” sull’Ucraina. Ma lui continua a ripetere la narrazione falsa del Cremlino
Non ho elementi per valutare se e quanta consapevolezza abbia Conte delle vicende che commenta. Ma se dopo quattro anni di guerra basa davvero la linea e le scelte del Movimento Cinque Stelle sulle bufale della propaganda di Putin rilanciate in Italia da intermediari spesso approssimativi e ancor più spesso in malafede, c’è davvero da preoccuparsi.
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Questo articolo è uscito a gennaio 2026 su Appunti, ma mi sembra ancora utile e ve lo ripropongo