Best of Appunti - La scorciatoia nucleare non esiste
Il governo continua a evocare l’atomo per risolvere tutti i problemi energetici, ma non riusciamo a gestire neppure l’eredità delle centrali dismesse, figurarsi farne di nuove
La discussione deve essere più seria di quella avviata dal governo. Intanto bisogna smettere di accennare alla possibilità di nuovi impianti nucleari come se fossero alternativi all’accelerazione degli impianti da energia rinnovabile
Roberto Seghetti
L’eventuale ritorno all’uso dell’energia nucleare in Italia sarebbe un tema non banale, data la difficoltà di una transizione energetica che ci vede dipendenti per larga parte da fonti fossili come il petrolio e il gas, sempre più problematiche dal punto di vista geopolitico.
Peccato che finora sia stato affrontato dal governo in modo banale, per molti aspetti perfino favolistico. Senza contare le volte che è stato invocato come se fosse l’unica soluzione vera in contrapposizione alla necessità di accelerare il ricorso alle fonti rinnovabili, che il governo di Giorgia Meloni evidentemente non ama.