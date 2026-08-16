Appunti - di Stefano Feltri

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Claudio
4dModificato

Grazie della disponibilità dell’articolo, confesso che neanche questo lunghissimo “trattato” mi invoglia ad andare a vedere il film, per noi qui solo in versione povera (35mm e non imax). La parte estetico / filologica dell’articolo l’ho letta con interesse: mi sembra evidenzi molti aspetti per differenze e per reinterpretazioni. In modo da regolarsi bene, semmai lo si volesse andare a vedere, nonostante il titolo. La parte “politica” mi irrita un po’, per debolezze mie, per carità: non mi convince da questo punto in poi: (cito) “Il senso politico del film è semplice e potentissimo. Violare il diritto internazionale è la fine della nostra civiltà, ed è colpa nostra. Gaza, l’Iran, l’Ucraina, l’Afghanistan, il Vietnam, il nostro Mediterraneo… il film racconta la potenza vincitrice come i tremendi spaventosi popoli del Mare, come la forza che viene dall’acqua e disfa le città. Ecco: quella potenza distruttrice siamo noi.”

E dov’è la potenza di senso del film” ? Nel concepire la storia come succedersi di inizi e fine di qualcosa o di qualcuno? Come succedersi di declini e rinascimenti? Sostenendo e dimostrando che siamo ora alla fine vera di una civiltà raccontando (vedi, lo dicevano già) come era già accaduto agli Achei qualche millennio fa ? E questo sarebbe un discorso politico? Mah!…. Propendo per una superficialità dell’Industria della Cultura che in questo caso cavalca lo spavento, lo smarrimento e l’impotenza e declina un modo di concepire la Storia che è a mio avviso insostenibile. La Storia non porta avanti una sua Idea che a seconda di come la realtà se ne discosta viviamo declini o rinascimenti o fine ed inizi nuovi. Che dire di più…

Mi consola e mi trova a mio agio invece la prospettiva conclusiva (sempre reinterpretazione di una Odissea non quella vera, a quanto pare): (cito) “la riconciliazione privata al posto della giustizia, la coppia che si salva mentre la civiltà affonda, la colpa storica convertita in redenzione sentimentale ”. La Storia di ciascuno è la vera Storia, anche se sa un pò di “lieto fine” comodo e scena finale con i titoli di coda. Ma non interpreto questo finale intimo in tal modo, anzi, un finale, in tutta coscienza, difficilissimo.

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Ela Manu
4d

Anch'io avevo pensato che la legge di Zeus fosse in realtà il diritto internazionale e la xenia l'ospitalità che si deve allo straniero vedi migranti e capisco che possa dare molto fastidio alla politica di destra che si rifugia nel classicismo mettendo in evidenza le mancanze riportate.... con questo ho amato molto lo sceneggiato del 68, oramai la nostra civiltà è al tramonto prendiamone atto

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Assolutamente, procediamo.

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