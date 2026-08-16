Il senso politico del film è semplice e potentissimo. Violare il diritto internazionale è la fine della nostra civiltà, ed è colpa nostra. Gaza, l’Iran, l’Ucraina, l’Afghanistan, il Vietnam, il nostro Mediterraneo… il film racconta la potenza vincitrice come i tremendi spaventosi popoli del Mare, come la forza che viene dall’acqua e disfa le città. Ecco: quella potenza distruttrice siamo noi Lucio Del Corso e Christian Raimo Abbonati e sostieni Appunti

Gli autori Lucio Del Corso é professore di papirologia all’Università di Salerno, dopo aver insegnato a Tor Vergata e Cassino. È stato Seeger Fellow alla Princeton University e ha ricevuto fellowships dalla Loeb Foundation, Harvard University, e da All Souls College, Oxford University. Ha diretto progetti di ricerca e partecipato a missioni archeologiche in Libia e in Egitto. È autore di La lettura nel mondo ellenistico, Laterza, 2005, e Il libro nel mondo antico. Archeologia e storia (secoli IV a.C. - VII d.C.), Carocci 2022, oltre che di innumerevoli contributi su riviste e volumi specialistici. Christian Raimo è nato e cresciuto a Roma. Ha pubblicato diverse raccolte di racconti, la più recente è La vita che verrà (2021), e i romanzi Il peso della grazia (2012), Tranquillo prof, la richiamo io (2015), La parte migliore (2018). È anche autore di diversi saggi, l’ultimo dei quali è Scuola e Resistenza (2024). Lavora come insegnante e giornalista, è firma regolare di Appunti.

Tutto cambia nel 415 avanti Cristo

Siamo al centro di Atene, un pomeriggio di fine marzo di più di duemilaquattrocento anni fa; sono giornate di festa – i festeggiamenti in onore di Dioniso – e gli abitanti della città affollano le pendici dell’Acropoli per partecipare a uno dei momenti più attesi: le nuove rappresentazioni teatrali, tragedie e commedie accuratamente scelte dall’Arconte Eponimo, che sa mettere a disposizione degli autori migliori tutte le risorse disponibili per dar vita a spettacoli che devono essere memorabili.

La guerra sembra lontana. Fino a pochi anni prima l’esercito spartano devastava i campi sotto le mura, centinaia di sfollati vagavano in cerca di riparo, la peste aveva trasformato l’assedio in una catastrofe fuori controllo. Ma Atene domina sui mari, e la sua flotta, dopo una tregua, ha ripreso a sottomettere isole sempre più grandi sempre più lontane.

Una nuova spedizione, la più grande di tutte, è stata già decisa, ma il cuore del pubblico è altrove.

Il programma della giornata prevede una nuova tetralogia di Euripide, ispirata in larga parte alla guerra di Troia e alle sue conseguenze.

Uno dei drammi è diverso dal solito: è il racconto delle conseguenze della caduta della città su un gruppo di donne troiane, prima madri e mogli di eroi, ora prigioniere seviziate e tormentate, stuprate, in attesa di essere vendute come schiave, o uccise.

Ad Andromaca, la moglie di Ettore, viene vietato anche il diritto alla disperazione, alle grida strazianti: dovrà assistere all’assassinio del figlio neonato, e non potrà piangere, se non vorrà subire ancora di peggio.

Le Troiane – questo è il titolo con cui l’opera è giunta a noi – parte da Omero ma ne distorce il punto di vista per costringere gli spettatori a interrogarsi sul presente.

Non è la prima volta nella storia degli agoni tragici. Già Eschilo ha attinto alla materia troiana per intervenire nel dibattito politico contemporaneo.

Euripide quell’anno decide di osare ancora di più: il crescendo di dolore delle Troiane per lui è un modo per obbligare i suoi concittadini a prendere atto degli errori compiuti, delle conseguenze morali del desiderio di conseguire un dominio assoluto.

L’imperialismo ateniese, dopo il primo scontro con Sparta, si è fatto ancora più spietato. L’anno prima l’esercito ha raso al suolo la piccola Melo, un’isoletta colpevole di voler rimanere neutrale: uccisi tutti gli uomini, deportate le donne e i bambini.

L’episodio sarebbe rimasto una delle tante tragedie nascoste tra le pieghe della storia, se Tucidide non l’avesse raccontato nella sua Guerra del Peloponneso, immaginando una sorta di dialogo socratico tra gli emissari di Atene e i rappresentanti della città di Melo: un dialogo in cui le ragioni dell’umanità perdono contro le logiche dell’egemonia assoluta.

E quasi a lasciar presagire che questo non resterà impunito, il prologo della tragedia non racconta gli antefatti, come di consueto, ma le conseguenze.

Atena e Posidone, gli storici nemici, si uniranno per infliggere sofferenze e dolore ai vincitori colpevoli di infierire così tanto sugli sconfitti. “Pioggia su di loro, e interminabile grandine invierà Zeus”, preconizza Atena. E Posidone colmerà di cadaveri tutta l’Eubea, le spiagge di Micene, i promontori di Lemno.

Euripide, quell’anno, non vince. Arriva secondo. Per un’ironia della storia, del dramma che ottiene la vittoria non conosciamo neanche un verso, mentre Le Troiane continuano a far risuonare tutti i moniti di Euripide.

Per capire l’Odissea di Christopher Nolan bisogna ripartire da qui, da questa prima trasposizione sulla scena del mito troiano a fini interamente politici.

Ulisse, primo eroe borghese

Una domanda che ci piacerebbe fare a Nolan è se tra le sue fonti d’ispirazione centrali del suo film sull’Odissea ci sia anche La dialettica dell’illuminismo. Mentre ci ragionavamo nei giorni successivi, ci è tornato in mente tantissime volte.

Il libro apparve nel 1947 ma fu scritto tra il 1942 e il 1944 in una villetta di Santa Monica, a poche miglia dagli studios in cui l’Odissea sarebbe stata girata ottant’anni dopo, da due esuli tedeschi che passavano le serate a dettarsi frasi a vicenda mentre l’Europa bruciava: Max Horkheimer e Theodor W. Adorno.

Dopo aver definito il concetto di illuminismo, dedicano il primo excursus proprio a “Odisseo, o mito e illuminismo”, per esprimere un’idea che allora parve un’eccentricità filologica e che oggi suona più come una profezia di poetica: l’Odissea non è il documento di un’infanzia mitica dell’Occidente, ma il testo originale della civiltà europea in un senso molto più inquietante – il primo resoconto di come un soggetto si costituisce dominando la natura fuori e dentro di sé, pagando l’autoconservazione con la rinuncia, l’astuzia con la perdita di ciò che l’astuzia doveva salvare.

Odisseo polytropos (“l’uomo dal multiforme ingegno” come è nella traduzione di Ippolito Pindemonte), scrivono Adorno e Horkheimer, è “il prototipo dell’individuo borghese”. Il lungo errare da Troia a Itaca è l’itinerario del Sé attraverso i miti, che vengono attraversati, nominati, depotenziati: “il naufrago tremebondo”, dicono con un’immagine azzardata ma fulminante, “anticipa il lavoro della bussola”.

Nolan ha dichiarato di aver lavorato comparando tre traduzioni inglesi del poema – quella ipercontemporanea di Emily Wilson, quella in prosa democratica di E.V. Rieu, quella magniloquente di Robert Fagles – e di aver tenuto sul tavolo l’Iliade, l’Eneide, l’Agamennone di Eschilo. Non ha mai nominato Adorno e Horkheimer.

Ma il suo film appare, scena dopo scena, come la messa in opera integrale della loro lettura: un’Odissea senza dèi, o quasi; un Odisseo che non è più polytropos ma colpevole; un’astuzia che non salva ma condanna; un nostos che non restaura la proprietà ma la abbandona.

Se per il film precedente di Nolan, Oppenheimer, la cornice francofortese era un’ipotesi critica plausibile – il Prometeo americano che ruba il fuoco e finisce per bruciare tutto, come compimento della ragione strumentale, la bomba come punto in cui il dominio della natura si rovescia in autodistruzione – qui sembra una corrispondenza esatta.

In genere raccontiamo l’illuminismo come affrancamento da qualche epoca mitica, ma per Horkheimer e Adorno mito e illuminismo non sono due epoche ma due momenti di un unico processo: il mito è già illuminismo (già ordina, spiega, esorcizza il terrore dando nomi alle potenze), e l’illuminismo regredisce a mitologia (la ragione che doveva liberare diventa destino, apparato, dominio cieco).

E l’Odissea per loro è il luogo in cui questa dialettica si lascia leggere allo stato nascente, nelle cuciture stesse della redazione omerica: lo spirito che organizza i miti tramandati entra in contraddizione con essi, li dispone in un cosmo razionale che li distrugge proprio rispecchiandoli.

Il protagonista di questo processo è un eroe sì, ma debolissimo. Fisicamente, Odisseo non può nulla contro Polifemo, contro Scilla, contro il mare lasciato in tempesta da Poseidone. Sopravvive con l’unico strumento che il debole ha contro la forza: l’astuzia.

Quest’astuzia però, e qui è il cuore dell’excursus, non è l’opposto del sacrificio arcaico; è piuttosto l’interiorizzazione.

Odisseo inganna le divinità naturali come il viaggiatore civilizzato inganna i selvaggi con le perline colorate; ogni suo trucco è formalmente un adempimento – si attiene alla lettera del patto, della norma, del rito – che ne svuota la sostanza. Per vincere il potere mitico, il soggetto deve sacrificare a quel potere una parte di sé: deve negarsi.

[Da qui cominciano diversi spoiler]

L’emblema è l’episodio che tutti conoscono e che Adorno e Horkheimer rendono irriconoscibile per sempre: le Sirene.

Il piacere estetico, dicono, si salva solo a patto di essere neutralizzato: diventa contemplazione pura, separata dalla prassi. È il modello embrionale di come l’arte funzionerà nella società moderna: goduta da chi non lavora (la classe che può permettersi di “ascoltare legata”, cioè in sicurezza, a teatro, in un museo), mentre chi lavora è escluso da quel godimento, tappato, anestetizzato.

Odisseo è moderno perché non trova una terza via oltre le due che gli indica Circe; le percorre entrambe, scisse. Si fa legare all’albero, e ode il canto ma non può seguirlo: il piacere ridotto a contemplazione impotente, l’arte come bellezza neutralizzata. Ai compagni tappa le orecchie con la cera.

Nella nave di Odisseo che passa davanti alle Sirene, scrivono Adorno e Horkheimer, c’è “l’allegoria presaga della dialettica dell’illuminismo”, e è difficile non pensare che ogni sala IMAX replichi esattamente quel dispositivo – noi legati alle poltrone, il fragore totale del mare di Ludwig Göransson nelle orecchie, l’esperienza piena del pericolo consentita dall’impossibilità di correrne alcuno.

Nel film c’è anche di più. È una delle scene più belle, perché le sirene non sono solo la bellezza contemplata a distanza: sono la verità, tutte le cose che desideri e non puoi avere, le promesse non mantenute, le strade perse.

Una verità così intensa e profonda che brucia.

C’è infine nell’excursus un passo meno citato che è forse il più utile per il film. All’inizio del libro XX, Odisseo vede le ancelle correre di notte dai Proci e “il cuore gli latra dentro” come una cagna; lui si batte il petto e gli ordina di sopportare: “Sopporta, cuore: più atroce pena subisti”.

Per i francofortesi è la scena primaria della soggettività occidentale: l’io che si costituisce facendo violenza alla propria natura interna, punendo il proprio affetto come si sottomette un animale.

Il Sé, notano i due seguendo Wilamowitz, compare nel testo solo dopo che l’impulso è stato domato. Ecco: l’Odisseo di Matt Damon è per intero un uomo del libro XX. Un uomo che si batte il petto per tre ore.

Che fine hanno fatto gli dèi

La trasformazione di Odisseo in eroe borghese comporta uno stravolgimento di molti presupposti del materiale poetico originario, che possono funzionare fino in fondo solo in una prospettiva integralmente epica .

I personaggi omerici sono condannati a seguire un codice comportamentale che non ammette deroghe.

Non possono scegliere di non combattere, anche quando farlo non è vantaggioso. Sanno che la morte incombe su di loro, ma devono sempre apparire agli occhi del popolo degni del privilegio di cui godono, dello statuto che è stato loro conferito.

Sono eroi, ma non sono liberi. Il leggendario filologo Eric Dodds ha coniato il concetto di “civiltà della vergogna” nel libro I greci e l’irrazionale per spiegare alcuni di questi meccanismi comportamentali.

Accanto al codice, ci sono gli dèi. Nei poemi, l’azione procede lungo le direttrici insondabili decise dalle balze dell’Olimpo.

In Omero, Odisseo viene liberato da Calipso solo perché l’assemblea degli dèi ha deciso così, ma l’azione si snoda secondo un meccanismo complesso, indiretto, che prevede anche la discesa di Atena fino a Itaca, per incontrare Telemaco sotto mentite spoglie.

La commistione di questi elementi è parte intrinseca del fascino dell’Iliade e dell’Odissea, e spiega, ad esempio, per quale motivo ci sembra normale che Ettore, consapevole di morire e condurre alla rovina tutta la città, non possa fare a meno di uscire dalle porte Scee, fissare Achille negli occhi, provare a ferirlo con una lancia, pur sapendo che è tutto inutile.

Questo meccanismo, a millenni di distanza, è stato esplorato innumerevoli volte, in romanzi, a teatro e naturalmente su schermi grandi e piccoli.

Nolan decide di sovvertirlo. Gli dèi possono essere solo spettatori.

Questa scelta – la rimozione quasi totale del pantheon – è stata molto discussa, ed è anche quella su cui il dibattito critico si è spaccato con più nettezza.

Sul New Yorker, Richard Brody ha costruito la sua stroncatura sull’assenza degli dèi: il film di Nolan presenterebbe un Odisseo moderno e relatable invece di provare a capire il mondo antico nei suoi termini, e chi non ha letto Omero sarebbe paradossalmente lo spettatore ideale, perché non sente la mancanza di ciò che è stato tolto.

Justin Chang, suo collega al New Yorker, ha difeso la scelta della rimozione sostenendo che il razionalismo di Nolan funziona come un’armatura contro il kitsch e il gonfiore digitale, e colloca i personaggi in una sorta di limbo politeista-secolarista: uomini che pregano e sacrificano sospettando che gli dèi li abbiano abbandonati da un pezzo.

Nolan stesso, parlando con Bilge Ebiri su Vulture, ha raccontato di aver considerato e scartato la rappresentazione esplicita dell’Olimpo – gli dèi che muovono i mortali come pezzi degli scacchi – perché voleva vedere gli dèi “come li vedevano loro: nel tuono, nel fuoco, nel raccolto buono”. Il film si apre dichiarando la propria epoca “a time of apparent magic”, un tempo di magia ben visibile.

Resta una divinità in scena, e è la scelta più radicale del film: l’Atena di Zendaya, che appare a Odisseo con il volto di una sacerdotessa troiana uccisa durante il sacco, e che potrebbe essere una dea come potrebbe essere un’allucinazione causata dal senso di colpa.

La divinità sopravvive solo come rimorso personificato, come volto della vittima che accompagna il carnefice. È esattamente il movimento che Horkheimer e Adorno chiamavano disincanto del mondo, ed è anche il suo rovescio dialettico: cacciati dalla porta della cosmologia, gli dèi rientrano dalla finestra della psicologia. Il mito secolarizzato non scompare, cambia di sede: dalla natura esterna migra nella natura interna, e ci si installa come senso di colpa.

Qui però bisogna registrare una differenza che il dibattito ha in gran parte mancato.

Per Adorno e Horkheimer la demitizzazione era un processo che l’Odissea documentava dall’interno, con tutte le sue ambivalenze; il poema conservava, accanto all’astuzia del soggetto, l’eccedenza di ciò che il soggetto reprime – il canto delle Sirene resta bellissimo, Polifemo resta anche un pastore che parla con affetto al suo montone.

Nolan invece pone la demitizzazione come premessa: il suo mondo è già disincantato al primo fotogramma. Il film dunque non racconta la dialettica dell’illuminismo: la dà per compiuta, e filma il paesaggio dopo la battaglia.

Sanare le incongruenze

Come ogni trasposizione di una storia, più di ogni trasposizione di una storia antica, abbiamo letto fin dall’uscita del primo trailer l’accusa di “fraintendere l’antico”. È una notazione tanto più paradossale se consideriamo un aspetto dei poemi che pare sfuggire a molti critici che si appassionano a articolatissimi fact checking.

L’ Odissea che leggiamo oggi – al termine di un processo di trasmissione complicatissimo, basato prima sull’oralità e poi sulla scrittura, passando attraverso innumerevoli trasformazioni nelle forme librarie – ci mette di fronte a un universo materiale del tutto incoerente. Ovviamente frammentario e articolato, perché nasceva per l’oralità.

Schinieri di bronzo e scudi istoriati, asce bipenni, elmi con zanne di cinghiale, non sono mai stati usati in guerra nel modo esatto in cui sono descritti nei poemi. Gli aedi cantavano oggetti che non conoscevano più, come il carro da guerra: una terribile arma per sciamare in tutto il campo di battaglia, che nell’Iliade diventa quasi una sorta di taxi che porta l’eroe al duello.

Le tradizioni sociali, la descrizione delle istituzioni politiche: tutto è incoerente!

E naturalmente la geografia immaginata nel testo ha continue deformazioni: i mostri sono collocati sempre più verso Occidente, man mano che le rotte commerciali mostravano che dopo le Colonne d’Ercole, in realtà, il mondo non finiva davvero.

Nella sterminata ricezione del film si è avuto anche un non piccolo dibattito intorno al presunto wokismo.

Elena nera, la truppa multietnica, eccetera. Ci sarebbe davvero da sorridere del fatto che qualcuno si indigni perché Elena non mostra “bianche braccia” come vuole la formula omerica, e ancora di più che si invochi la filologia per dar sfogo a malcelati impulsi suprematisti.

E potremmo aggiungere anche che nell’Odissea Menelao è biondo, e non certo calvo come l’attore Jon Bernthal, Penelope nel testo ha “mano robusta” (non si capisce in che senso), e il mare, forse ce lo ricordiamo dal liceo, è “colore del vino” (ossia?).

Ora, basta sapere leggendo l’Odissea oggi come allora che gli epiteti formulari non servono a descrivere una realtà in forme oggettive: evocano un orizzonte mitico, lontano, irraggiungibile, coerente solo nelle parole dell’aedo e nello spazio della performance (come nella scena iniziale con l’aedo Travis Scott, del resto).

Domandiamoci allora come un regista possa oggi lavorare su un testo così fratto, un regista deve fornire un’immagine unitaria del mondo che rievoca. Nolan risponde alla sfida di “sanare le incongruenze” di un universo narrativo così strutturalmente plurale con un approccio che potremmo definire di “artigianato filmico”.

La costumista Ellen Mirojnick ha raccontato a Vogue di aver usato solo materiali disponibili nel Mediterraneo del XII secolo: lino, pelle, bronzo. Ma, attenzione, dissipiamo l’equivoco: l’operazione di Nolan non è archeologica, è di coerenza.

Vale per i costumi di Mirojnick come per l’intero apparato materiale del film: la cornice del collasso dell’età del bronzo che la critica ha attribuito al film funziona, per Nolan, più come materiale tecnico e divertissement che come pretesa filologica – la base su cui costruire un progetto visivo coerente e spettacolare, non certificato dagli archeologi.

È per certi versi la stessa libertà con cui Ridley Scott costruiva la Roma mitica del Gladiatore: la ricostruzione più implausibile che si possa immaginare – il Cupolone sullo sfondo, appena sfumato, incluso – che funziona perché suggerisce fin dal primo fotogramma l’idea di decadenza che è parte costitutiva dell’atmosfera del film.

Nolan mescola i dettagli archeologici come mescola i frammenti di storia – la contesa delle asce, i rulli usati per trascinare il cavallo fatale – e il capolavoro visivo del film sta proprio in questa libertà, non nella fedeltà a un dato periodo.

L’altra logica del fandom, che pretende una precisione di dettaglio insensata per il cinema, ci confonde: le ricostruzioni davvero affidabili, oggi, non si trovano al cinema ma nei videogiochi – Assassin’s Creed ha un livello di iperrealismo superiore a tutto ciò che gira nelle sale che si dice possa addirittura essere stato usato come base per fornire un aiuto per il restauro di Notre-Dame dopo l’incendio del 2019.

Ma anche lì la precisione di ogni dettaglio non è un fine: serve a dare consistenza alla più implausibile delle trame. È esattamente ciò che fa Nolan con l’Odissea, con mezzi opposti: non l’iperrealismo del dettaglio, ma sempre la coerenza dell’insieme.

E le incongruenze con cui confrontarsi non sono solo materiali, sono narrative.

Inoltre l’eterogeneità visiva si unisce nei poemi a un’altra forma di incoerenza, che per una trasposizione cinematografica è intollerabile: i buchi nella trama.

Facciamo due esempi.

Il proemio dell’Odissea, nel punto di massima visibilità del poema, indica la colpa che condanna i compagni di Odisseo: la stoltezza di aver mangiato i buoi di Iperione, del Sole. Ma nel poema che leggiamo l’episodio è marginale; e i compagni, costretti dalla fame, fanno di tutto per rispettare il rituale e non offendere il dio: la colpa annunciata non corrisponde alla colpa raccontata.

Oppure: alla fine del libro IV i Proci decidono di tendere a Telemaco un complesso agguato navale (in uno stretto che nessun geografo dell’antichità è mai riuscito a collocare esattamente rispetto a Itaca), ma nel XIV e poi nel XVI libro l’evento viene del tutto depotenziato, diventa un progetto mal riuscito.

Sono le cuciture su cui la critica si è interrogata per secoli, dai Grammatici alessandrini fino a Horkheimer e Adorno: le prendiamo come i segni di una redazione che organizza materiali tradizionali senza riuscire però a dominarli del tutto. Nolan queste cuciture le stira una per una.

L’agguato a Telemaco diventa una scena compiuta – nel tempio a Pilo, il padre che interviene in modalità hollywoodiana alla Jason Bourne – e la colpa del proemio viene sostituita da una colpa che finalmente funziona drammaturgicamente: non i buoi di Iperione ma il cavallo di Troia, non un tabù alimentare ma un crimine di guerra.

E perfino la tattica insensata cantata nei poemi – perché mai gli eserciti si affrontano in campo aperto sotto mura imprendibili? – riceve una spiegazione razionale: bisogna attirare fuori i Troiani, perché le mura non possono essere prese: quello che Omero non scrive, Nolan è costretto a integrarlo.

Questo lavoro minuzioso, maniacale, di razionalizzazione è la vera firma del film, e va letto per quello che è: un terzo strato redazionale.

Lo spirito omerico si impadronisce dei miti e li organizza contraddicendoli; i filologi alessandrini tagliano, atetizzano, dichiarano che il poema “vero” finisce al verso 296 del ventitreesimo libro; Nolan compie l’atto successivo: sottopone l’intera tradizione al principio di ragion sufficiente. Ogni evento deve avere una causa, ogni causa deve essere umana, ogni incoerenza deve essere sanata.

È alla lettera illuminismo applicato al mito – con tutto ciò che la parola si porta dietro. Il guadagno è enorme (una compattezza drammaturgica che il poema non ha mai avuto) e la perdita è esattamente quella che Adorno avrebbe previsto: ciò che l’organizzazione razionale espelle è la performance, l’aedo, l’oralità – cioè il modo di esistenza storico del poema.

Non a caso, delle tre traduzioni consultate da Nolan, quella che ha vinto è la Wilson: la più limpida, la più sintatticamente moderna, quella che tratta il testo come una finestra trasparente sul racconto. Gli dèi non se ne sono andati dal mondo, se ne sono andati dalla forma.

La finaccia di Melo

Ma perché tutto questo impegno? Occorre spostare la questione dal piano estetico a quello politico. Per capire il film bisogna partire, come abbiamo scritto sopra, dalla notte di fine marzo del 415 a.C. in cui vengono rappresentate Le Troiane.

L’Odissea di Nolan sta in questa linea epica-tragica.

La peculiarità felice del film è che non si limita a variare il testo omerico: ne prende esplicitamente le distanze, relegandolo nella sfera dell’epica, e trasforma la guerra di Troia in un’impresa imperialistica che produce morte, distruzione e la fine non solo dei vinti, ma anche dei vincitori, i quali nello sforzo di distruggere il nemico hanno violato ogni legge umana.

Tutto nel film è finalizzato a questo discorso: la sparizione dell’isola beata dei Feaci, che avrebbe introdotto un’utopia incompatibile con il quadro; una Circe per nulla ammaliante, ma anche lei traumatizzata, che punisce negli uomini-porci gli assassinii dei soldati.

O anche l’ingigantimento di Agamennone nel male: già nell’Iliade un sovrano tracotante che non merita il suo strapotere, nel Troy di Wolfgang Petersen è un buzzurro codardo, qui – per la prima volta nella storia della ricezione del personaggio – è un cattivo freddo, inquietante, temuto dai suoi e rispettato: il male istituzionale, senza populismi né arroganze.

E specularmente abbiamo la sparizione di Achille, cancellato perfino dalla Nekyia (l’evocazione delle anime dei morti), dove il suo celebre ripudio della gloria (“preferirei essere servo di un padrone povero che re di tutti i morti”) avrebbe offerto una redenzione troppo facile al paradigma eroico.

Ciò che davvero resta è la spersonalizzazione dei guerrieri, achei e troiani insieme, e la sola cosa che il film ci lascia vedere del sacco: la strage degli innocenti. Atena stessa, nel senso detto sopra, muore dolorosamente nell’assedio.

Il perno concettuale di questa operazione è incardinato nella “legge di Zeus”, che il film cita ossessivamente: il diritto di ospitalità, la xenia, il codice che impone di trattare bene l’ospite e lo straniero perché chiunque potrebbe essere un dio. Il cavallo – un atto di guerra travestito da dono, introdotto nella città sotto protezione sacra – ne è la violazione perfetta, e Nolan la rende ancora più atroce con la sua invenzione più debitrice di Virgilio: Sinone.

Sinone, il soldato lasciato fuori dalle mura a garantire la menzogna, che qui (Elliot Page) è un giovane itacese all’oscuro di tutto, muore credendo al comandante che lo ha ingannato, e che nell’Ade non perdona, anche se lo omaggia nella battuta chiave di tutto il film: “Raccontami meglio di così”. Reinventa Nolan! Prenditi le tue libertà estetiche come se le è prese qualunque narratore da Virgilio o anche da Omero in avanti.

L’epica è già letteratura postmoderna!

Il senso politico del film è semplice e potentissimo. Violare il diritto internazionale è la fine della nostra civiltà, ed è colpa nostra. Gaza, l’Iran, l’Ucraina, l’Afghanistan, il Vietnam, il nostro Mediterraneo… il film racconta la potenza vincitrice come i tremendi spaventosi popoli del Mare, come la forza che viene dall’acqua e disfa le città. Ecco: quella potenza distruttrice siamo noi.

Qui la cornice storiografica – che Nolan ha evocato pubblicamente parlando di collasso dell’età del bronzo, e che la critica ha ricondotto al 1177 a.C. dell’antichista Eric Cline – salda il discorso politico a quello filosofico.

Cline descrive un sistema-mondo mediterraneo del XIII secolo prima di Cristo interconnesso e interdipendente, rotte commerciali, cancellerie, un equilibrio di superpotenze, che collassa in pochi decenni sotto pressioni multiple: siccità, terremoti, migrazioni, guerre, e quei Popoli del Mare che le iscrizioni egizie descrivono senza che nessuno sia mai riuscito a identificarli.

Il film adotta questo scenario e gli imprime una torsione morale che in Cline non c’è: suggerisce, progressivamente, che i greci sono i Popoli del Mare – venuti dall’acqua, entrati dalle porte dietro un’offerta sacra, distruttori della città dall’interno – e che il crollo della civiltà è la conseguenza del gesto di Odisseo. Il film lo dichiara, alla fine, senza più bisogno di sottintesi: nel dialogo con Penelope, lei chiede “Siamo noi i Popoli del Mare?”, e lui risponde: “Sì, siamo noi”.

È la tesi della Dialettica dell’illuminismo trasposta dalla filosofia della storia alla trama: la ragione che si emancipa da ogni vincolo – la legge di Zeus come ultimo limite normativo, la più sottile delle barriere tra la civiltà e una nuova età oscura – non libera ma distrugge, e il dominio della natura culmina nell’autodistruzione del dominatore.

Odisseo è come Oppenheimer: il paragone lo ha fatto Nolan stesso, in più interviste. Il trick, l’inganno e l’invenzione – la metis come la prima tecnologia – hanno distrutto una civiltà, e l’inventore non riesce più a tornare a casa perché a casa dovrebbe guardare in faccia ciò che ha fatto.

Il film scioglie così, con un solo gesto, l’incoerenza più profonda del poema: perché Odisseo ci impiega dieci anni? Nell’originale per l’ira di Poseidone, nel film di Nolan perché non vuole tornare.

Racconta a Calipso, racconta ai Feaci che non ci sono più, racconta a chiunque, e solo alla fine capiamo che il racconto è la forma della sua fuga.

La zattera su cui si adagia finalmente in balia delle onde va riletta come il lettino o la sedia scomoda dell’analista. Non solo fuga, dunque, ma anche elaborazione: raccontare, prima di essere un modo per non tornare, è il solo modo che Odisseo ha per cominciare ad avvicinarsi al dolore.

È la stessa ambivalenza custodita, capovolta, dal fiore di loto assaggiato dai suoi compagni all’inizio del viaggio: non un incantesimo esotico ma la tentazione dell’oblio – evidentemente la stessa immagine che riconosciamo oggi nello stress post-traumatico dei veterani che a volte scelgono di non ricordare pur di non riaprire le ferite.

Si potrebbe arrischiare un’analisi dettagliata per cui in ogni film di Nolan il protagonista è un uomo bianco di mezza età che si ritrova a combattere un gigantesco sistema del quale, alla fine, si accorgerà di fare parte lui stesso.

Little spoilers: In Memento: Leonard indaga su un omicidio credendo di essere la vittima di una cospirazione, e la rivelazione finale è che il complotto l’ha costruito lui stesso, per darsi uno scopo — è lui l’autore e la vittima del proprio sistema.

In Inception Cobb entra nel dream-sharing come tecnico che manipola le menti altrui, e scopre che l’ostacolo più grande, l’architetto nascosto di ogni missione, è il proprio senso di colpa per la moglie — è lui il virus dentro il sistema che dirige.

In Interstellar Cooper cerca di salvare l’umanità da fuori, tramite la NASA, e scopre alla fine di essere lui stesso l’anomalia che ha innescato tutta la vicenda dall’inizio.

In Tenet la formula è quasi letterale, “you are the protagonist of Tenet”: il protagonista scopre di aver fondato lui stesso l’organizzazione per cui pensava di lavorare.

Oppenheimer e Odissea chiudono la serie sul versante storico-politico: l’uomo che crede di dominare un sistema (la bomba, l’inganno bellico) scopre di esserne l’ingranaggio che lo produce e lo subisce.

Cos’è che l’astuzia di Nolan non salva?

Emily Wilson, la traduttrice che Nolan ha eletto a fonte primaria, dopo settimane di dichiarazioni caute e un confronto radiofonico con Derek Thompson in cui si era limitata a parlare di temi essenziali perduti, ha affidato il giudizio definitivo a un lungo saggio sulla London Review of Books, “An Uncomplicated Man”, capovolgimento sarcastico del suo stesso incipit della traduzione (“Tell me about a complicated man”) che Nolan aveva citato come fonte d’ispirazione.

Il tono è quello di chi riconosce un debito e lo salda con una stroncatura: umiliata dall’idea che il regista avesse letto almeno il primo verso della sua traduzione, si dice pronta a vergognarsi “di aver scritto anche solo una riga di questa sceneggiatura”.

Purtroppo, aggiunge, l’Odisseo di Damon non è né complicato né scaltro né artefice di nulla.

L’esempio che fa è micidiale ed è lo stesso di Adorno: uno dei trucchi più celebri di Odisseo è dire a Polifemo di chiamarsi Oudeìs, Nessuno in greco, cosicché quando il Ciclope accecato chiama aiuto, i vicini si acquietano sentendo che a fargli del male è, appunto, nessuno.

Nel film questa scena non c’è e se ci fosse perderebbe di senso, osserva Wilson, perché il Ciclope non ha alcuna arguzia da ingannare: ridotto a un’entità che grugnisce, chiamata it nel copione, senza vicini a cui urlare e senza il montone a cui nel poema Polifemo si rivolge con affetto mentre lo palpa uscendo dalla grotta, ignaro che sotto il suo ventre viaggia Odisseo.

Non si tratta di un dettaglio pittoresco perso per la via: è la sparizione dell’avversario degno, cioè della condizione stessa perché l’astuzia sia astuzia. (Lo stesso Nolan, in un’intervista successiva, ha ammesso di rimpiangere quel taglio).

E lo stesso vizio, nota Wilson, riguarda l’intero apparato divino: il film vuole tenere il piede in due staffe, niente dèi in scena e però naufragi e stragi trattati come conseguenza ineluttabile di aver accecato il figlio di Posidone e divorato le vacche del Sole; la legge di Zeus evocata come architrave morale, e Zeus assente. Un mondo, scrive, non abbastanza grande per contenere né dèi veri né persone vere che siano diverse da noi.

C’è poi un’obiezione più tagliente, che nella recensione occupa il centro dell’argomentazione e che prova a inficiare la lettura politica che abbiamo provato a dare.

Wilson elenca, una dopo l’altra, le incoerenze morali del film con la tigna di chi ha tradotto ogni verso del poema: uccidere con inganno, tecnologia e armi è colpa quando sono i greci a farlo contro i troiani, rei di aver violato la xenia; è merito quando è Odisseo a farlo contro i proci, rei della stessa identica violazione.

Impadronirsi di ciò che il legittimo proprietario ha apparentemente abbandonato è naturale quando i troiani reclamano il cavallo, è un crimine quando i proci reclamano il palazzo, il cibo, il vino e la moglie di Odisseo.

Lo straniero va accolto a Itaca come un dio travestito; lo straniero altrove è quasi sempre un mostro da accecare, derubare, massacrare. Sono, scrive Wilson, contraddizioni che avrebbero potuto diventare il vero tema del film, e che Nolan lascia invece ruotare come frammenti di un pensiero incompiuto. Mah.

A questa lettura ha risposto, pochi giorni dopo, Joyce Carol Oates, prendendo pubblicamente le parti di Nolan.

Su X ha bollato il tono della recensione di Wilson come sprezzante e sussiegoso, arrivando ad accostarlo al linguaggio più rozzo della polemica MAGA contro chi sostiene idee non allineate; un paragone tanto duro quanto spiazzante, se si considera che a pronunciarlo è una delle voci più autorevoli della narrativa americana contemporanea.

Oates ha aggiunto che una traduttrice, per mestiere al servizio di un testo, dovrebbe mostrare più rispetto verso chi, come Nolan, reinterpreta in buona fede un classico: non vede ragione per cui un regista non possa reimmaginare un eroe classico attraverso il prisma della propria invenzione, e ha ricordato come lo stesso Ulisse omerico compia atti che i lettori moderni troverebbero moralmente inaccettabili – segno che la libertà interpretativa è, da sempre, intrinseca al mito stesso.

La disputa tra le due scrittrici finisce così per sovrapporsi, quasi per ironia, proprio al nodo che Wilson rimproverava al film di aver lasciato irrisolto: chi ha il diritto di riscrivere le regole – dell’ospitalità, del possesso, della legittimità – e chi no.

L’aedo e il montatore

L’Odissea è il testo che ha inventato la narrazione non lineare: comincia in medias res, con Telemaco, tiene il protagonista fuori scena per quattro libri, e affida le avventure più celebri – Ciclope, Sirene, Circe, la discesa agli inferi… – a un lunghissimo flashback in prima persona, il racconto che Odisseo fa di sé alla corte dei Feaci, dove nessuno può verificare una parola.

Nolan, che ha costruito la sua carriera sul montaggio del tempo, ha trovato nel poema il proprio antenato diretto: e la sua soluzione – un doppio flashback, il racconto dentro il racconto, con l’aggiunta decisiva che qui il narratore è reticente perché colpevole – non è una modernizzazione ma si rivela quasi un’accortezza filologica.

Con una differenza significativa.

Eliminati i Feaci, cambia il destinatario del canto, e quindi la sua funzione: nell’Odissea l’eroe canta sé stesso a un pubblico di ascoltatori incantati, e il poema celebra dentro di sé il proprio potere; nel film il racconto è una confessione a rate ossia una reticenza che si incrina, e lo spettatore è messo nella posizione non dell’ascoltatore di corte ma dell’analista che aspetta il lapsus. Anche qui: dalla performance alla coscienza, dall’aedo al tribunale interiore.

E poi c’è il suono, che è la vera regia del film, dall’urlo di Polifemo alle onde del mare procelloso: il paesaggio sonoro (più che colonna sonora) creato da Ludwig Goransson, non c’è scena che non ne sia accompagnata.

In un poema orale tutto è voce – il canto delle Sirene è l’unica arma del poema che agisce attraverso l’udito – e Nolan, che non poteva restituire l’esametro, ha spostato l’epos nell’apparato sonoro: il fragore del mare che i recensori hanno descritto in termini quasi olfattivi, l’urlo dell’orbo Polifemo che insegue la nave, e perfino una scelta minuscola e geniale come il Menelao di Jon Bernthal che parla in una cadenza marcata, quasi dialettale.

Nei poemi le differenze tra i re erano affidate agli epiteti formulari, cioè a un sistema di variazione interno alla lingua sacra della performance; il film le affida alla sociolinguistica, potremmo dire, al dialetto come marcatore di provenienza e di classe. Anche la lingua viene secolarizzata: dall’epiteto all’accento, dal formulare al sociale.

Che poi proprio gli accenti americani del cast siano diventati oggetto della polemica più rumorosa – come se un’Itaca anglofona fosse meno assurda di un’Itaca con un’altra qualunque pronuncia – conferma soltanto quanto il pubblico, davanti al mito, chieda ancora una lingua liturgica, e quanto Nolan gliel’abbia deliberatamente negata per restituire nel suono l’immedesimazione.

Il finale

Nel poema il ritorno è una restaurazione: la gara dell’arco, la strage dei pretendenti, la prova del letto d’ulivo – il talamo intagliato nell’albero vivo, radicato nel suolo, che per Horkheimer e Adorno era il simbolo stesso del matrimonio borghese come alleanza di sentimento e proprietà – e infine, nel libro XXIV, la tregua che Atena e Zeus impongono d’autorità ai parenti dei proci uccisi, perché la faida non divori Itaca.

Il telos del Sé, dice La dialettica dell’illuminismo, è “il ritorno alla patria e alla proprietà stabile”.

Nolan mantiene l’arco e la strage, ma poi devia sistematicamente: la prova del letto è sostituita da una spilla portata in guerra (un pegno sentimentale al posto di un segreto agonistico: l’unica concessione al romance hollywoodiano); il libro XXIV è tagliato per intero; e il problema politico che Omero risolveva con il fulmine di Zeus – che cosa fai, dopo aver sterminato l’aristocrazia della tua isola? – è risolto con l’abdicazione.

Telemaco è incoronato; Odisseo confessa tutto a Penelope, viene perdonato, e parte in esilio volontario verso ovest, verso il tramonto, ad onorare i compagni insepolti; e Penelope, realizzando il sogno che aveva fatto quando la guerra era scoppiata, parte con lui. Alla profezia cupa del marito sulla fine di tutte le cose, lei risponde: ce la faremo.

Si è detto che è il finale dell’ Odissea riscritta da Tennyson (il re che consegna il regno al figlio e riparte) innestato sulla rotta di Dante (l’occidente oltre le colonne), con il segno morale rovesciato – dove il folle volo era dannazione, qui è un’espiazione e insieme una luna di miele.

Nolan ha rivendicato la scelta con candore: voleva dare a Odisseo e Penelope il lieto fine che Omero non concede.

Allora questo finale si può leggere in due modi.

Nel primo, è la fuoriuscita dalla dialettica: il proprietario che rinuncia alla proprietà, il re che rinuncia al comando, il soggetto che smette di autoconservarsi e si affida – è l’unico momento del film in cui Odisseo fa qualcosa che non è calcolo.

Nel secondo è l’astuzia suprema: la riconciliazione privata al posto della giustizia, la coppia che si salva mentre la civiltà affonda, la colpa storica convertita in redenzione sentimentale ed esportata fuori campo, verso un west che per uno spettatore americano non è mai un luogo innocente.

La Dialettica dell’illuminismo conteneva anche un capitolo sull’industria culturale, e la tesi più amara era che il sistema è capace di vendere come merce perfino la propria critica.

Un film da 250 milioni di dollari che denuncia l’impresa imperialistica dell’Occidente, che mette in scena la ragione strumentale come colpa fondativa, e che chiude con il più classico dei ricongiungimenti coniugali al tramonto, davanti a un pubblico che ha pagato il sovrapprezzo IMAX per sentire l’odore del sangue (così, ammirato, Matt Zoller Seitz su RogerEbert.com): è la contraddizione che nessuna sceneggiatura può sanare, perché è la contraddizione della sceneggiatura stessa, e anche della sua produzione (ha molto senso, tra tutte le polemiche pretestuose, prendere sul serio invece quella sull’aver girato nel Sahara Occidentale senza aver preso in considerazione le rivendicazioni politiche del popolo sahrawi e del Fronte Polisario per quei territori, con un’attitudine che non si può che definire colonialista).

Non è un’obiezione che liquida il film; per certi versi anzi è la sua condizione obbligata. Nolan ne è probabilmente consapevole.

Il dibattito che l’opera ha scatenato – il 95 per cento su Rotten Tomatoes e la stroncatura gelida di Le Monde (“un guscio vuoto”), le cinque stelle di Bradshaw sul Guardian e il classicista che rimpiange lo sceneggiato Rai del 1968, le dispute sulle traduzioni e perfino la polemica sugli accenti americani – è esso stesso parte del dispositivo; forse mai dal 1997 di Titanic un blockbuster aveva funzionato così apertamente da seminario di massa.

Si parla davvero di Scilla e Cariddi, Eumeo e Argo nei bar, sugli autobus, non solo all’uscita dei cinema. Se ne discute con prese di posizione non solo estetiche ma politiche.

E forse il punto è proprio questo.

Horkheimer e Adorno scrivevano che i tratti del romanzo finiscono per emergere nell’epica; nel film di Nolan emergono i tratti del saggio. La sua Odissea non è un’esperienza del mito ma un’interpretazione del mito, la più coerente, documentata e ideologicamente scoperta che il cinema industriale abbia mai prodotto: Omero passato al vaglio di Euripide e Virgilio, della storiografia del collasso e, dichiarata o no, della teoria critica.

Ciò che forse va perduto è ciò che si perde sempre quando l’interpretazione vince: l’opacità, l’incoerenza, la performance, il canto, la vertigine del mare.

Ciò che si guadagna è una domanda posta a duecento milioni di spettatori: se la civiltà che ha inventato il cavallo di Troia – l’inganno tecnico travestito da dono (di cui ogni nostra macchina fino all’intelligenza artificiale usata dalle varie Palantir come arma di intelligence, fino ai droni intelligenti per intrufolarsi centinaia di chilometri nel campo del nemico è discendente) – possa ancora tornare a casa, e che cosa trovi, tornando.

Il poema risponde con un letto radicato nella terra.

Il film risponde con una nave che se ne va, non soltanto per andare verso un orizzonte dell’Occidente letteralmente da ritrovare ma per rendere onore a chi è morto in questa distruzione inutile.

Tra le due immagini, esattamente, passa la dialettica dell’illuminismo. Che a commuoverci stavolta sia la partenza e non il ritorno, dice della nostra epoca più di quanto dica di Omero.

La nostra storia, come è sempre stato, inizia quando finisce l’Odissea.

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