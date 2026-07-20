La cosa peggiore dei video di Cicalone fino a quelli dei borseggiatori è l’equivalenza tra povertà e sporco. Il degrado, gli accampamenti di fortuna che stanno aumentando nei centri urbani, sul modello di San Francisco, non sono visti in un’ottica di gigantesco problema globale, ma di Che figura ci facciamo con i turisti? Christian Raimo

Leggi sul caso Roggero Il partito degli assassini Stefano Feltri · 5:00 AM Si mobilitano quelli che vogliono Roggero libero e cercano di usare la piazza - soprattutto virtuale - per rovesciare le sentenze e introdurre il principio di fatto della vendetta privata. Forse dovrebbero iniziare a mobilitarsi anche quelli che si sentono sicuri soltanto se un assassino come Roggero sconta la sua giusta condanna, invece di essere addirittura premiato con una grazia o un seggio Leggi la storia completa

Non ne so abbastanza di quello che è successo a Bologna, nel quartiere Pilastro. E sul video, che penso tutti abbiamo ormai visto, potrei dire soltanto banalità. Tipo che non è normale morire schiacciati a terra dalla polizia mentre i sanitari del 118 guardano indifferenti.

Dunque, non mi dilungo nella sociologia da talk show e preferisco riproporvi un pezzo di un paio di anni fa di Christian Raimo, uscito qui su Appunti, dedicato allo youtuber Cicalone. Che non c’entra ovviamente con Bologna, ma che è stato il protagonista della spettacolarizzazione - normalizzazione - della violenza urbana: immagino ci sia sempre stata, ma non era ancora diventata un format di intrattenimento, di costruzione del consenso.

Non voglio dire che ci sia un nesso causa-effetto tra il successo digitale di Cicalone e dei suoi emuli, tutti giustizieri che rivendicano la capacità di decidere in piena autonomia quanta e quale violenza esercitare. Ma certi episodi come quello di Bologna non avvengono più in un vuoto di documentazione.

Una volta i familiari delle vittime di questo tipo di violenza potevano esibire soltanto le foto dell’autopsia - ricordo la prima volta che abbiamo pubblicato quelle di Stefano Cucchi sul Fatto Quotidiano, su insistenza della collega Silvia D’Onghia che aveva capito la portata della storia - mentre oggi è tutto su Youtube.

Si può misurare la rilevanza del morto dal numero di visualizzazioni, dall’engagement in termini di commenti. Spesso questi video hanno la pubblicità incorporata e generano fatturato.

In questo pezzo Raimo accenna un tema che poi svilupperà anche in altri scritti, cioè l’equiparazione - a fini diciamo così drammaturgici, cinematografici - del disagio e della povertà a minaccia da debellare.

Persone senza fissa dimora, senza igiene, senza lucidità mentale sufficiente a controllare la propria vita, moleste, sono i nemici perfetti per i giustizieri della strada: infastidiscono, ma non oppongono resistenza. E infatti spesso non sopravvivono.

Come dicevo, questo pezzo su Cicalone non c’entra con Bologna. Ma c’entra con noi che guardiamo quelle violenze online.

Buona lettura,

Stefano

La politica del degrado

di Christian Raimo da Appunti del 10 luglio 2024

Simone “Cicalone” Ruzzi, ossia Cicalone, ha raggiunto un livello di popolarità ulteriore nelle ultime settimane. È andato in tv, ospite a La7, ha raccontato come realizza i suoi video nella metro in cui insegue e filma i borseggiatori che hanno fatto qualche milione di visualizzazioni, ha scherzato con il conduttore David Parenzo su come si può strozzare una persona.

Chi non conosceva Cicalone, ora lo conosce. Chi lo conosceva un po’ si aspettava questa ulteriore evoluzione (o in-voluzione) in un rondaiolo a caccia di ladruncoli nella metro. Cicalone va dove vanno le visualizzazioni, e questi video l’hanno premiato.

La carriera di Cicalone da youtuber inizia nel 2007, diciassette anni fa: i suoi video iniziali sono, come molti dell’era presocial, ironici e personali: sgangherati, prese per il culo di chi fa il grosso, sbertucciamento di buttafuori maneschi e istruttori falsi di arti marziali.