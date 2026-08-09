Chi non si riconosce nella visione - pericolosamente ingenua prima che moralmente discutibile - del mondo di Conte (non così diversa da quella di Schlein), deve forse auspicare che rivinca le elezioni Giorgia Meloni? E’ tempo di iniziare a farsi questa domanda
Il nuovo numero della rivista Appunti di Geopolitica
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Uscito su Appunti il 3 Agosto
Il leader del Movimento Cinque Stelle sta facendo saltare l’alleanza del centrosinistra e mettendo le basi per un altro quinquennio di destre al potere, che potrebbe includere il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale.
Le posizioni di Conte sull’Ucraina sono incompatibili con quelle di una parte del PD e con altri alleati minori ma necessari per formare una coalizione competitiva.