Carlo Petrini ha avuto intuizioni e sogni, alcuni dei quali hanno colto tendenze del futuro. Ma la politica di un mondo globalizzato e caratterizzato dal cambiamento climatico richiede teorie complesse e basate sulla scienza, e scelte difficili e non sempre lineari. Gianfranco Pellegrino

Carlin Petrini ci sapeva fare soprattutto con gli slogan. “Buono, pulito e giusto”, come slogan di Slow Food e manifesto della sua filosofia del cibo, è inarrivabile. E la sua capacità profetica indubbia.

Petrini collegava la cultura gastronomica alla questione ambientale e alla discussione sulla giustizia distributiva globale quando ancora il nesso non era oggetto, come oggi, di una vera branca di studio – la cosiddetta food ethics – , né erano discusse le interazioni fra produzione del cibo e questioni ambientali globali.

Anche l’idea di “sovranità alimentare”, ripresa dalla Via Campesina, ha avuto talmente tanto successo da finire, con una declinazione lontanissima dall’originario impianto terzomondista dal basso, nel nome del ministero di Lollobrigida, inserendosi nel tentativo della destra al governo di proporre una propria versione di una filosofia politica del cibo e dell’agricoltura.

La lumaca di Slow Food e tutto l’immaginario che l’accompagnava hanno animato non solo un’epoca, un modo di vedere le cose e vivere la vita, ma anche un fiorire di studi sul cibo – tanto è vero che Petrini ha dato vita a Pollenzo a un’università che si concentra su una nuova disciplina, le scienze gastronomiche, dove il cibo viene studiato da vari punti di vista, e in cui insegnano filosofi, semiologi, storici, climatologi, antropologi, agronomi e altri studiosi.

I tre punti di un’ideologia