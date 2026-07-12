Immaginiamo che qualcuno volesse, per ragioni che non conosciamo ma che si possono ricondurre a una qualunque delle inchieste sgradite fatte da Report, screditare Sigfrido Ranucci, gettare un’ombra su qualunque cosa andrà in onda nella prossima o future stagioni con la sua conduzione. Che fare?

Non sappiamo tutto sulla vicenda della bomba a Sigfrido Ranucci, sappiamo però che mancano elementi per sostenere che lui e il presunto mandante Valter Lavitola fossero d’accordo, come insinuano alcuni giornali e come, pare, sospettano alcuni investigatori.

C’è un elemento cruciale che non mi sembra di aver visto sui giornali.