A un certo punto le destre unite di tutto il mondo dovranno decidere cosa vogliono: se vogliono bandiere, Stati-nazione, assistenzialismo e identità purificate, o se vogliono il mondo molto più probabile che intravvede Thiel, dominato da grandi predatori con mezzi economici e tecnologici ben superiori a qualsiasi Stato Gloria Origgi

Un articolo recente del Financial Times mi ha fatto scoprire un’altra influenza intellettuale del multimiliardario americano Peter Thiel, strenuo sostenitore di Donald Trump, ma di tendenze ideologiche opposte all’altro guru dell’estrema destra americana, Steve Bannon: il primo individualista, libertario e anti-Stato, il secondo populista e nazionalista.

Un libro profetico del 1997, The Sovereign Individual, pubblicato da uno strano duetto composto da un finanziere libertario americano, James Dave Davidson, e un giornalista inglese, membro del più raffinato establishment britannico, Lord William Rees-Mogg.