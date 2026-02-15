Finché l’India non svilupperà un’industria della difesa indigena (cosa che non avverrà nel breve termine e non senza difficoltà), deve disporre di fonti variegate di approvvigionamento di armamenti, per evitare una dipendenza squilibrata da un singolo Stato. È il calcolo alla base della sua politica di multi-allineamento. Ha diversificato gli acquisti di armi allontanandosi dalla Russia e rivolgendosi a Francia, Israele e Stati Uniti, e continua a cercare altre opzioni in un contesto di crescente incertezza geopolitica. Gli Emirati Arabi Uniti emergono come un’opzione solida, non solo per queste considerazioni geopolitiche. Mariam Qureshi

L’India, apparentemente, ha collezionato due successi di politica estera questo mese.

Primo, il 19 gennaio ha firmato con gli Emirati Arabi Uniti un accordo decennale da 3 miliardi di dollari sul GNL, insieme a un impegno ad aumentare i legami commerciali e a siglare un accordo di difesa.

Secondo, il 27 gennaio India e Unione europea hanno firmato un accordo di libero scambio, definito la “madre di tutti gli accordi”, insieme a un meno pubblicizzato accordo su sicurezza e difesa.

Lungi dall’essere un successo di politica estera, questi accordi si sono materializzati a causa di realtà geopolitiche sempre più incerte, non solo per l’India, ma anche per gli Emirati Arabi Uniti e per l’Unione europea.

Il denominatore comune è, ovviamente, il comportamento sempre più incerto ed erratico dell’Amministrazione Trump 2.0 e l’accelerato declino americano, che ha prodotto un effetto a cascata su tutte le regioni.

L’India stava già cercando di diversificare i propri bisogni di sicurezza, riducendo la dipendenza storica dalla Russia e acquistando armamenti da Francia, Stati Uniti e Israele, oltre a costruire resilienza interna.

Allo stesso tempo, i dazi del 50 per cento imposti dall’Amministrazione Trump sui beni indiani, presumibilmente per punire l’India per l’acquisto di petrolio russo e per aver alimentato la guerra in Ucraina, hanno ulteriormente messo sotto pressione New Delhi.

In un contesto di Stati Uniti sempre meno affidabili, l’India ha dovuto diversificare sia gli approvvigionamenti energetici sia le proprie esigenze commerciali.

Nell’ultimo anno, il primo ministro Modi ha fatto passi avanti in questa direzione.

L’India ha firmato un accordo di libero scambio con il Regno Unito a maggio, ha finalizzato ad agosto un quadro di investimenti da 68 miliardi di dollari con il Giappone, ha persino ridotto le tensioni con la Cina partecipando al summit SCO a settembre, e ha firmato accordi commerciali con la Nuova Zelanda e l’Oman.

Ha anche cercato di riaccendere i rapporti con la Russia. E, sebbene il presidente Putin sia stato accolto calorosamente, la visita non ha prodotto alcun accordo su difesa o petrolio.

La pressione degli Stati Uniti era evidente, ed era chiaro che l’India avesse bisogno di nuovi partner.

Ma rivolgersi agli Emirati Arabi Uniti o all’Unione europea non è stato casuale: è stato dettato da realtà geopolitiche.

Perché gli Emirati Arabi Uniti, e perché proprio ora?