Best of Appunti - Il tempo delle emergenze e la democrazia
Succedono cose così enormi e impreviste che ci sentiamo sempre impreparati. Ma il processo democratico si fonda sulle aspettative dei cittadini e sulla continuità, non su strappi e ansie
Sono i sistemi illiberali, come il fascismo storico, o come il nuovo regime trumpiano, a fondarsi sull’imprevedibilità, a basare le proprie decisioni sulla sensazione di un presente minacciato e in pericolo, cui può mettere rimedio solo il despota, che dispone di presunti “poteri superiori” a riassestare il presente in modo nuovo, totalmente sottratto al controllo dei cittadini
Paola Giacomoni
Ogni giorno una nuova sfida, una “trovata” impensabile o un’azione senza precedenti, in un susseguirsi nevrotico e insensato di gesti che vorrebbero essere epocali.
Ogni azione intrapresa da Donald Trump viene presentata come una resa dei conti, come qualcosa di irreversibile, che ci avvicina alla fine dei tempi, o almeno alla fine di un’epoca.
Si avverte una sorta di pressione sul tempo, in un precipitare incontrollabile di fatti, che si susseguono senza una logica riconoscibile se non quella di un potere che vorrebbe essere assoluto.
Viviamo un tempo di emergenze, sempre imprevedibili, inaspettate, per le quali non si è mai del tutto preparati; in queste condizioni occorre trovare espedienti impensati per risolvere problemi, per evitare che le questioni slittino senza soluzioni.