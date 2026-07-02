Il mito di Roma serve a non aprire la politica a forme di democrazia diversa su Roma. Roma è il suo impero, al massimo la sua repubblica. Limes usa il mito per argomentare che Roma potrebbe tornare a essere rilevante se solo si comprendesse il suo valore strategico. È così? Questo mito, così pensato, non è un’operazione di facile marketing? Christian Raimo

Se devo far capire a qualcuno che viene da fuori come si è trasformata Roma negli ultimi anni, lo porto a vedere il tempio mormone costruito sulla Bufalotta, a due passi dal centro commerciale Porta di Roma: una struttura che dall’esterno sembra un asteroide precipitato da Salt Lake City ma che all’interno è impensabilmente, anche caricaturalmente, romana, con il disegno michelangiolesco del Campidoglio riprodotto sul pavimento e una casa similtrasteverina in scala uno a uno.

Andrei lì, perché Roma, Roma in sé, l’idea di Roma, il futuro di Roma, sta esattamente nel magnetismo di questi due poli: da un lato l’eterno, il finto eterno, dall’altro lo sprawl, gli immensi campi dell’agro romano, spesso incolti, mezzo boschi, che si prendono ancora la città, arrivando alle soglie dei centri commerciali più grossi d’Italia, quelli con migliaia di dipendenti, i software termosensibili che controllano che nessuno si fermi troppo a lungo davanti alle vetrine…

C’è un numero uscito da poco di Limes dedicato a Roma (presentato il 16 giugno in Campidoglio alla presenza del sindaco Gualtieri) che invece ha deciso di concentrarsi saldamente sul primo polo: Roma è Roma perché è eterna.

L’operazione culturale che una rivista di geopolitica mette in campo parlando di Roma consiste nel trasformare una città reale, caotica, classista, in un mito rilanciabile.

Il numero si apre con un editoriale di Lucio Caracciolo, intitolato “Roma si discute e si ama”, che stabilisce immediatamente il registro: la geopolitica serve a fare la pace, Roma è il “supremo riferimento delle potenze d’ogni epoca”, la Pax Romana è un “antidoto contro la pericolosa idiozia del fai-da-te”. Amen.