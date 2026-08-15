Interrogarsi sui processi di selezione e, più in generale, sulla neoliberalizzazione dell’università non significa continuare un giudizio su Jason Arday. Significa, spostare lo sguardo dal singolo al sistema. Di quel sistema - che trasforma biografie, identità, risultati e visibilità in mere commodities da lanciare nel mercato accademico, salvo poi scaricarne sui singoli le contraddizioni - anche Arday può essere considerate una vittima Marzia Maccaferri Abbonati ora

Il nuovo pezzo sul caso Ranucci-Lavitola Chi crede a Lavitola? Stefano Feltri · Aug 15 La vera questione non è se Ranucci sia un giornalista al di sopra di ogni critica (chi lo è?). La vera questione è che Lavitola - e i suoi eventuali mandanti - stanno vincendo. Grazie anche al supporto di tutti quelli che, in questa storia, hanno deciso che il problema è Ranucci e non Lavitola con la sua bomba e i suoi piani ancora da capire davvero Leggi la storia completa

L’articolo qui sotto è uscito su Appunti l’8 agosto.

Il 14 agosto Arday è stato trovato morto. Le prime ricostruzioni parlano di possibile suicidio

Lo ripubblichiamo con una nota dell’autrice, Marzia Maccaferri:

Jason Arday è stato trovato senza vita il 14 agosto nella sua abitazione a Londra. La polizia ha definito la morte “inaspettata”, precisando che al momento non viene considerata sospetta.

Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli sono state vicine vanno le nostre più profonde condoglianze e vicinanza.

Nelle ultime settimane Arday è stato oggetto di un intenso scrutinio pubblico, in cui le responsabilità dell’Università di Cambridge si sono sovrapposte a commenti di natura discriminatoria e apertamente razzista.

Si è trattato di una pressione significativa, che avrebbe potuto risultare difficile da sostenere per chiunque.

Resta inoltre aperta la questione del ruolo dell’Università nel garantire adeguate forme di tutela, anche alla luce della centralità che la sua vicenda personale aveva assunto nella comunicazione istituzionale.

La sua scomparsa chiude nel modo più triste possibile molte delle domande che avevano accompagnato le ultime settimane della sua carriera. Non dovrebbe però chiudere le domande più ampie che questo caso aveva sollevato.

Interrogarsi sui processi di selezione e, più in generale, sulla neoliberalizzazione dell’università non significa continuare un giudizio su Jason Arday.

Significa, spostare lo sguardo dal singolo al sistema. Di quel sistema - che trasforma biografie, identità, risultati e visibilità in mere commodities da lanciare nel mercato accademico, salvo poi scaricarne sui singoli le contraddizioni - anche Arday può essere considerato una vittima.

Quando nel 2023 Jason Arday arrivò a Cambridge come professore di sociologia dell’educazione, la sua nomina venne raccontata come una storia esemplare.

Aveva 37 anni ed era il più giovane professore nero mai nominato dall’università. Cresciuto in una famiglia ghanese a Clapham, nel sud di Londra, da bambino gli è stato diagnosticato l’autismo: Arday ha raccontato di non aver parlato fino all’età di undici anni e di non aver imparato a leggere e scrivere fino ai diciotto.

Cambridge stessa presentò il suo arrivo come il capitolo conclusivo di una straordinaria storia di riscatto. Il pro-vice-Chancellor Bhaskar Vira lo definì uno “studioso eccezionale” e collegò esplicitamente la sua nomina all’obiettivo di rendere l’università più inclusiva.

Tre anni dopo, di quella storia resta ben poco di intatto. Nelle ultime settimane sono emersi dubbi e contestazioni su parti della produzione scientifica di Arday, sulle qualifiche e affiliazioni riportate nel suo CV e su diversi episodi della sua biografia pubblica: attività sportive estreme, raccolte milionarie per beneficenza e altri episodi personali.

Arday ha riconosciuto alcuni errori e imprecisioni, ma respinge l’accusa di frode intenzionale. Le precedenti contestazioni di plagio relative al suo dottorato non erano state accolte dalla Liverpool John Moores University; Cambridge, tuttavia, ha aperto una nuova indagine.

Il 5 agosto Arday si è dimesso, sostenendo che anni di scrutinio pubblico avevano avuto un costo personale insostenibile, precisando nondimeno che le dimissioni non rappresentavano un’ammissione di colpevolezza.

La vicenda, però, non si è chiusa. Cambridge ha annunciato che continuerà a indagare sulle circostanze della sua nomina. I risultati dell’indagine confluiranno in una revisione delle procedure per il reclutamento.

Quasi cento accademici hanno reclamato un’inchiesta indipendente e trasparente, non soltanto su Arday ma sul comportamento dell’università stessa.

Ed è probabilmente questa la domanda più interessante: non tanto chi fosse davvero Jason Arday, ma perché Cambridge abbia avuto così tanto bisogno che Jason Arday fosse esattamente la persona che diceva di essere.