Visto che si parla di nuovo molto di Leonardo Maria Del Vecchio come editore - ha appena ingaggiato l’ormai ex direttore di Repubblica, Mario Orfeo, per il suo QN - vi ripropongo questo pezzo di Giorgio Meletti che è stato il più letto e commentato qui su Appunti nel 2026. E’ uscito a gennaio dopo la prima apparizione tv di Leonardo Maria Del Vecchio a Otto e mezzo, da Lilli Gruber.

Due sono stati i momenti culminanti dell’ineffabile show televisivo di Leonardo Maria Del Vecchio, 31 anni, ospite la sera di giovedì 29 gennaio del talk show Otto e mezzo su La7. Il primo è stato quando il giovanotto, presentato come l’uomo nuovo del capitalismo italiano, ha dimostrato di non conoscere il significato del verbo “tergiversare”.

Il secondo è stato quando, avventuratosi in un’acrobazia dialettica nettamente superiore alle sue modeste possibilità per difendere il governo Meloni da certe critiche, ha dimostrato di non conoscere il significato del sostantivo “ossimoro” (qui la prova televisiva disponibile per gli increduli:).

La storia si ripete inesorabile.

La borghesia imprenditoriale italiana, protagonista a sua insaputa del boom italiano durante il ventesimo secolo, continua a sacrificare il destino del Paese alle sue ossessioni familiari ed ha potuto farlo grazie a una classe politica di miserabili che per decenni (senza distinzione tra destra, sinistra e centro) si sono inginocchiati adoranti di fronte a degli evidenti incapaci, sperando in qualche finanziamento sottobanco o altra utilità, oppure per vocazione, nei casi più disperati.