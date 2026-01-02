San Francesco è il primo italiano perché è una figura fondamentale, anzi fondativa, della nostra identità. E non perché oggi è il patrono d’Italia. Quella è solo una conseguenza Aldo Cazzullo

Ogni tradizione è inventata, lo sappiamo almeno dal 1983 quando il libro di Eric Hobsbawm e Terence Ranger mette insieme una serie di studi ed esempi per confutare l’idea di una tradizione che è solo un processo che raccoglie e archivia e non, piuttosto, produce e incanta.

Da lì in poi l’idea che ogni narrazione pubblica e soprattutto ogni progetto sociale o politico sia sempre retroflesso per essere anteflesso è diventata una nozione comune.

Così l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco – l’anno prossimo – serve per rileggere la figura del santo, ma anche per capire che spazio dargli nel presente e nel futuro.

Intanto è passata una proposta di legge per istituire la festa nazionale. Approvata alla Camera lo scorso 24 settembre con 247 voti favorevoli, otto astenuti e solo due voti contrari.

Pochi giorni dopo, il primo ottobre, la proposta ha ricevuto l’approvazione finale all’unanimità dalla Commissione Affari costituzionali del Senato.

Finora il 4 ottobre non era un giorno festivo. Lo era stato ma dal 1958 rientrava tra le solennità civili: si celebravano San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena, patroni d’Italia, non c’era la chiusura di scuole e uffici, o meglio era disomogenea.

Fu così fino al 1977: tempi di crisi energetica e quindi il governo decise di ripristinare qualche giorno lavorativo. Oggi l’idea di rendere festivo quel giorno è legata alla commemorazione del 2026 ma in Parlamento se ne discute da oltre vent’anni.

Con la nuova legge, il 4 ottobre diventa il dodicesimo giorno festivo del calendario italiano oltre alle domeniche. L’unico dedicato a un santo.

Un santo troppo italiano

È una decisione che non sorprende, soprattutto se ci accostiamo la rilettura iperitaliana di Francesco.

Il libro che ha fatto propria questa prospettiva in modo dichiarato sin dal titolo è l’ultimo bestseller di Aldo Cazzullo, Francesco. Il primo italiano, uscito da HarperCollins.

Cazzullo lo rivendica, in una pagina iniziale di perorazione a metà tra una dichiarazione d’intenti e una excusatio non petita.