Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Giuseppe Onufrio
Giuseppe Onufrio
2dModificato

L'approccio di Raimo è molto interessante e consente una lettura multidimensionale del tema, un ottimo pezzo davvero. Se posso fare un primo appunto è l'assenza nell'analisi del ruolo che, per alcuni anni, ha svolto Greta Thumberg: la sua narrazione aveva avuto un forte impatto e specie sulle giovani generazioni. Aveva introdotto nel dibattito uno dei soggetti più colpiti dalla crisi climatica e per un certo periodo questo aveva cambiato i termini del discorso. I cortei periodici dei Fridays For Future sono stati interrotti da un'altra catastrofe, quella del Covid19. E tra pandemia e clima ci sono aspetti in comune - i negazionismi no vax oggi al governo negli USA e la dittatura negazionista sul clima di Trump - che possono fornire un altro terreno di analisi critica. Infine, uno dei principali tentativi di "politicizzare" il tema climatico è dato dalle cause legali e, in specie, quelle contro gli interessi petroliferi e fossili. Il tentativo, di cui il movimento ambientalista è stato promotore, è riuscito solo in parte: alla fine circa i tre quarti della crisi climatica stanno in cause molto precise: petrolio, gas fossile e carbone. Per far fuori queste fonti le opzioni ci sono e sono sempre più forti (grazie alle timide politiche europee e ai colossali investimenti cinesi). E la guerra in Iran (come l'operazione speciale in Venezuela) sono legate anche alla crisi climatica e alla transizione verde (a guida cinese): nel mondo dominato dalle fossili gli USA erano dominanti. In quello che potrebbe fermare la crisi climatica a dominare è la Cina. Anche se altre aree del mondo sono in corsa - dalla California al Texas, dall'Australia ad alcuni Paesi europei, e ora persino in Africa. Ma il tentativo di trasformare la questione climatica in questione politica si scontra, nei media, con lo strapotere degli interessi petroliferi, come dimostra la periodica analisi dell'Osservatorio di Pavia per Greenpeace. Provate a trovare traccia nei media che parlano di crisi climatica, dei colpevoli: il nostro uso di petrolio, gas e carbone e la difficoltà a sviluppare sistema basato sulle rinnovabili. Che vengono persino osteggiate da uno pseudo-ambientalismo, ma questo credo sia un altro discorso..

Rispondi
Condividi
Avatar di Rodolfo Guzzi
Rodolfo Guzzi
2d

Ottimo articolo, ricco di informazioni, ma si dimentica che i modelli predittivi sono una semplificazione e che, per quanto sofisticati, non sono in grado di fare previsioni a lungo termine a causa della ben nota teoria del caos. Dopodiché niente è prevedibile. Si possono fare solo congetture romanzate e poi sperare che diventino scelte.

Rispondi
Condividi
Ancora 2 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Crea il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura