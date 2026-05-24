Il lungo strascico della morte di Chiara Poggi, oltre che una tragedia senza epilogo, è una vicenda che ormai ha assunto un’importanza che trascende la sua pura dimensione di cronaca. E’ un esame di serietà per un’intera comunità. Un esame che per ora abbiamo fallito

Nelle settimane scorse ho pubblicato un dossier per abbonati costruito con il contributo dell’intelligenza artificiale per mettere ordine in una vicenda che sembra ossessionare il Paese ma della quale, in fondo, molti sanno pochissimo. Il riscontro è stato tale che ho pensato di aggiornare il dossier con alcuni sviluppi importanti che riguardano il nuovo indagato, Andrea Sempio.

In questo pezzo il filosofo Filippo Riscica spiega perché questa vicenda è così rilevante: perché ci dice molto su come prendiamo le decisioni più delicate, su come pensare male produce azioni ingiustificabili.

Solo due parole sul contesto e sul ruolo dei media, di cui ho già scritto in un altro pezzo.

Esiste un livello di questa storia che è puro infotainment del genere crime, criticabile sotto ogni punto di vista, che trasforma una tragedia e il probabile fallimento del sistema giustizia in uno spettacolo distruttivo. Con molte vite che vengono triturate dalla curiosità morbosa di giornalisti e pubblico (giornalisti, peraltro, che sono ormai divisi in tribù tra loro ostili).

Però c’è un altro modo di guardare questa storia, che è quello che cerchiamo di fare qui. Cioè di stare ai fatti, ai risultati giudiziari, alle loro implicazioni. Una ragazza è stata uccisa nel 2007, un giovane uomo sta invecchiando in carcere per una condanna definitiva mentre altre indagini suggeriscono un possibile colpevole diverso, che per vent’anni sarebbe quindi rimasto a piede libero.

Oltre a tutto ciò, e secondo me è la vera novità di questa fase, si capisce che c’è nel caso Garlasco una dimensione sistemica, di irregolarità nelle indagini che potrebbero non essere solo imperizia, come dovrà appurare l’inchiesta per corruzione in atti giudiziari che ha al centro la provvista in contanti raccolta dalla famiglia Sempio. Se “solo” per pagare in nero gli avvocati o per corrompere magistrati e investigatori lo stabiliranno i giudizi.

Insomma, il lungo strascico della morte di Chiara Poggi oltre che una tragedia senza epilogo è una vicenda che ormai ha assunto un’importanza che trascende la sua pura dimensione di cronaca. E’ un esame di serietà per un’intera comunità. Un esame che per ora abbiamo fallito.

Ma intanto, qui sotto, trovate i fatti, gli eventi, le accuse, con una serie di infografiche riepilogative.

Buona lettura,

Stefano

Dossier Garlasco

La giornata del 13 agosto 2007