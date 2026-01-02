Gli Stati Uniti considerano il Bangladesh vitale per la loro strategia indo-pacifica, principalmente a causa della posizione geostrategica del Bangladesh, che funge da collegamento tra l’Asia meridionale e sudorientale. Il Quad – composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia – è stato costruito appositamente per contrastare l’influenza cinese nella regione Mariam Qureshi

Qui trovate sotto un saggio di Mariam Qureshi, giovane analista pakistana che si è formata nel centro Spykman diretto da Manlio Graziano, dove da anni si tengono corsi di analisi geopolitica a livello internazionale. Potete rivedere il primo ciclo di corsi di analisi geopolitica che Manlio Graziano ha curato per gli abbonati ad Appunti di Geopolitica qui:

Sheikh Hasina Wajid, la più longeva capo di governo donna, ha rassegnato le dimissioni il 5 agosto 2024 a seguito di diffuse manifestazioni e disordini in Bangladesh.

L’agitazione politica, che ha posto fine ai quindici anni di governo del suo partito (Awami League), sta aprendo la strada a un’alternativa.

Anche se non è ancora chiaro chi prenderà il controllo, è certo che questo cambiamento avrà significative implicazioni per la stabilità regionale e internazionale.

Un successo inatteso

Sheikh Hasina Wajid

Il Bangladesh è una storia di successo notevole. Alla sua nascita nel 1971, il sottosegretario di Stato per gli Affari Politici degli Stati Uniti, Ural Alexis Johnson, lo definì un “caso disperato internazionale” a causa delle sue fosche prospettive economiche.

Tuttavia, il Bangladesh ha sfidato le previsioni, migliorando i suoi indicatori economici e di sviluppo umano, ottenendo risultati straordinari nella regione.

Secondo i dati della Banca Mondiale, il tasso di alfabetizzazione femminile nel 2021 era del 74 per cento, più alto rispetto all’India (69 per cento) e al Pakistan (46 per cento). L’aspettativa di vita è di 74 anni, superando nuovamente l’India (68) e il Pakistan (66).

Il tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro è del 32,4 per cento, considerevolmente superiore a quello dell’India (28,7 per cento) e del Pakistan (23,2 per cento).

Il Bangladesh ha anche ottenuto risultati relativamente buoni nell’urbanizzazione. Nel 1960, solo il 5 per cento della sua popolazione viveva in centri urbani, meno rispetto all’India (18 per cento) e al Pakistan (22 per cento).

Nel 2023, il 40 per cento della popolazione bengalese risiedeva in centri urbani, superando sia l’India (36 per cento) che il Pakistan (38 per cento). La sua economia ha mantenuto una crescita media di quasi il 6 per cento dagli anni Novanta.

Con un Pil di 352 miliardi di dollari, il Bangladesh è la 41ª economia più grande al mondo e si prevede che diventerà la 28ª entro il 2030, con la speranza di uscire dalla lista delle nazioni meno sviluppate dell’ONU entro il 2026.

La sua popolazione di 165 milioni lo rende l’8° paese più popoloso al mondo, con un’età mediana di circa 29,6 anni, paragonabile all’India (29,8 anni) ma leggermente più alta rispetto al Pakistan (22,9 anni).

Il boom giovanile offre l’opportunità di sfruttare il potenziale lavorativo e aumentare la crescita economica.

Tuttavia, nonostante un tasso di disoccupazione complessivo moderato del 5,2 per cento nel 2022, la disoccupazione giovanile è salita al 15,7 per cento nel 2023.

Il governo bengalese deve affrontare la sfida della sotto-utilizzazione del lavoro giovanile, con l’offerta di giovani neolaureati che supera la disponibilità di opportunità lavorative.

A complicare ulteriormente la situazione, l’inflazione è aumentata dal 5,6 per cento del 2019 al 9,9 per cento del 2023, peggiorata dalla crisi del costo della vita post-pandemia, dall’aumento dei prezzi di carburante e elettricità, e da frequenti interruzioni di corrente, portando a una popolazione giovanile insoddisfatta.

Questo fenomeno non è raro nei paesi in via di sviluppo. L’eccessiva dipendenza del Bangladesh dalle materie prime e la sua sproporzionata dipendenza dall’industria tessile impediscano all’economia di espandersi per creare opportunità di lavoro in altri settori.

Tuttavia, potrebbe essere soltanto una fase del processo di industrializzazione, in cui le industrie si espandono lentamente dai beni di consumo a quelli che richiedono una maggiore intensità di capitale, seguendo una traiettoria che passa dall’importazione, alla produzione locale, fino all’esportazione.

Ma, ovviamente, queste sfide sono più complesse quando il governo è accusato di corruzione dilagante in settori chiave come la giustizia, la burocrazia e le forze armate, che soffocano lo sviluppo. Per esempio, quando la corruzione divenne evidente nella costruzione del Padma Bridge, la Banca Mondiale ritirò il suo prestito di 980 milioni di dollari.

Le recenti elezioni del 2024 sarebbero state manipolate dall’Awami League, sollevando interrogativi sulla loro equità e alimentando ulteriormente il risentimento pubblico, poiché molti ritenevano che i loro sentimenti (e tasse) non fossero adeguatamente affrontati.