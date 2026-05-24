Un farmaco, prima di essere commercializzato, deve superare anni di sperimentazione clinica, ottenere l’approvazione dell’EMA in Europa o della FDA negli Stati Uniti, riportare sulle confezioni la lista degli effetti collaterali, essere monitorato dopo l’immissione in commercio. Al contrario, un algoritmo progettato per massimizzare la dipendenza psicologica di milioni di bambini non ha bisogno di nulla di tutto questo. Può essere lanciato liberamente sul mercato e sarà giudicato - se mai lo sarà - solo a posteriori, quando si potrà dimostrare quali danni sono stati prodotti Enrico Pedemonte

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Alcuni giorni fa la Corte Superiore di Los Angeles ha pubblicato una sentenza storica: ha condannato Meta e Alphabet a risarcire, con tre milioni di dollari, una ragazza di vent’anni per i danni psichici provocati da Facebook e YouTube: la ragazza, che usava i social fin da quando aveva sei anni, aveva cominciato ad avere pensieri suicidi già durante l’infanzia.

La giuria californiana ha ritenuto che le piattaforme abbiano deliberatamente progettato algoritmi che creano dipendenza - scrolling infinito, notifiche, raccomandazioni personalizzate mirate a prolungare il tempo di permanenza della giovane sulla piattaforma.

Questa sentenza potrebbe avere un impatto enorme sulle leggi che regolano l’attività delle piattaforme digitali, se i parlamenti riusciranno a riemergere dalla cappa imposta dalle lobby che difendono gli interessi di Big Tech.

Osservando l’evoluzione delle piattaforme negli ultimi vent’anni, infatti, emerge il carattere anomalo dell’industria digitale.

In altri settori le aziende, prima di commercializzare un prodotto, sono obbligate a seguire norme stringenti per scongiurare danni ai cittadini e all’ambiente: accade quando si mette sul mercato un farmaco, una nuova auto, un prodotto alimentare, qualunque tecnologia che vada nelle mani dei consumatori.

Nel caso degli algoritmi che regolano il funzionamento dei social network, che pure accompagnano la vita di miliardi di persone, le cavie siamo noi: non esiste alcuna regola per proteggerci dagli eventuali danni provocati da queste tecnologie.

Eppure esistono centinaia di studi che da oltre un decennio documentano i danni provocati dai social network, e non solo sui più giovani.

Quello che sappiamo