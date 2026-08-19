Appunti - di Stefano Feltri

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Alex Martelli
12h

Sono d'accordo che piú immigrazione e piú efficace accoglienza sarebbero produttive per l'Italia (e il resto d'Europa), ma se la feroce lotta contro l'immigrazione guadagna voti, questo significa che la maggioranza dei votanti non é d'accordo con me.

Quindi, incolpare i politici, che in una democrazia ovviamente cercano di piacere ai votanti, é assurdo; la colpa é collettiva, una specie di suicidio di massa legato ad opinioni terribilmente sbagliate contro l'immigrazione.

Sgridare i politici di una democrazia perché cercano di accontentare i votanti non é certo parte di una soluzione: quel che bisognerebbe cercare di fare (ma ho i miei dubbi sulla fattibilitá) sarebbe invece una campagna di massa per convincere gran parte *dei votanti* che l'immigrazione non é per loro un danno, ma, in prospettiva, un grande beneficio.

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Assolutamente, procediamo.

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