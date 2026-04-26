Per spiegare perché i professori di orchestra hanno molto probabilmente ragione a considerare Beatrice Venezi inadeguata per La Fenice, facciamo un esperimento che tutti capiscono: leggiamo il curriculum.

Visto quanto accaduto — cioè l’interruzione di ogni collaborazione di Beatrice Venezi con il Teatro La Fenice — vi riproponiamo questo pezzo di Filippo Riscica, uscito su Appunti a novembre 2025.

La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi.

Si legge in una nota della Fondazione:

“La decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra”.

Al giornale argentino La Nación, Venezi aveva detto: “Non vengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio”.

Venezi è direttrice principale ospite del teatro Colón di Buenos Aires, la capitale argentina, e l’incarico da direttrice musicale presso La Fenice sarebbe dovuto cominciare a ottobre, con un mandato fino al 2030.