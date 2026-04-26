Best of Appunti - Beatrice Venezi e il senso della destra per la tradizione
Se c’è un terreno su cui testare l’impegno politico per la tradizione italiana, è l’opera lirica
Per spiegare perché i professori di orchestra hanno molto probabilmente ragione a considerare Beatrice Venezi inadeguata per La Fenice, facciamo un esperimento che tutti capiscono: leggiamo il curriculum.
Filippo Riscica
Visto quanto accaduto — cioè l’interruzione di ogni collaborazione di Beatrice Venezi con il Teatro La Fenice — vi riproponiamo questo pezzo di Filippo Riscica, uscito su Appunti a novembre 2025.
La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi.
Si legge in una nota della Fondazione:
“La decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra”.
Al giornale argentino La Nación, Venezi aveva detto: “Non vengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio”.
Venezi è direttrice principale ospite del teatro Colón di Buenos Aires, la capitale argentina, e l’incarico da direttrice musicale presso La Fenice sarebbe dovuto cominciare a ottobre, con un mandato fino al 2030.
La protesta nata in seguito alla nomina di Beatrice Venezi a La Fenice di Venezia potrebbe sembrare una polemica di nicchia. In realtà, rivela il profondo fraintendimento che si cela dietro l’autonarrazione della destra al governo, che si presenta come baluardo della tradizione.
La destra al governo non difende nessuna tradizione. Piuttosto, sfrutta questa narrazione come strumento di propaganda elettorale. E questa non è una tipicità italiana, ma presente in tutte le destre occidentali al momento. È una sorta di utopismo nostalgico, in cui la promessa è riconsegnare il paradiso perduto.
Che questa sia solo una strategia elettorale, e non un autentico programma culturale, lo dimostra, tra le tante cose, la gestione della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale de La Fenice, una delle istituzioni musicali con maggiore tradizione alle spalle del mondo.
Ma perché la scelta di Venezi è inopportuna e tradisce un completo disinteresse verso la tradizione culturale italiana?