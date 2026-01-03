Bere il giusto?
Le linee guida ormai dicono che la quantità ottimale di consumo di alcol è zero. Ma oltre ai dati pesano le scelte valoriali sul rischio
Le linee guida non ci dicono solo che cosa sappiamo, ma anche quali scelte normative stiamo facendo a livello di società civile: chi stiamo proteggendo. E che confondere questi due livelli rende il dibattito pubblico più acceso, non più informato
Elisabetta Lalumera
Verso la guerra? - Leggi la serie
Avete bevuto “il giusto” a fine anno? Se solo fosse facile capire quanto sia il giusto. Zero, dicono le linee guida. Quindi un brindisi di bollicine è già di troppo?
In effetti negli ultimi due anni il messaggio delle principali linee guida sanitarie è diventato sempre più netto: non esiste una quantità di alcol priva di rischio.
È la posizione ribadita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e ripresa anche nelle raccomandazioni diffuse dalle istituzioni sanitarie nazionali, compreso il Ministero della Salute.
Molti hanno letto questo cambiamento come una nuova scoperta scientifica, o come la smentita definitiva della vecchia idea del bicchiere di vino che fa bene. In realtà, le cose sono un po’ più complicate - e più interessanti.
Per molto tempo, infatti, gli studi osservazionali avevano mostrato una curva a “J”: i bevitori moderati sembravano avere una mortalità più bassa sia degli astemi sia dei forti bevitori. Da qui la narrativa rassicurante del consumo moderato, spesso incarnata dal vino rosso.
Negli ultimi anni, però, quella curva è stata seriamente messa in discussione.
Meta-analisi più rigorose hanno mostrato che il presunto vantaggio dei bevitori moderati dipende in larga parte da distorsioni metodologiche ben note: i sick quitters (ex bevitori che smettono perché stanno male e finiscono nel gruppo degli astemi), la misclassificazione dei consumi, e soprattutto il cosiddetto healthy user bias (distorsione dell’utente sano).
Chi beve “un bicchiere al giorno”, in media, tende anche ad avere reddito più alto, dieta migliore, maggiore attività fisica e migliore accesso alle cure.
Il vantaggio, insomma, non è nel bicchiere, ma nello stile di vita.
Questo tipo di risultati è alla base delle recenti revisioni sistematiche sul rapporto tra consumo di alcol e mortalità, come quelle pubblicate su JAMA Network Open, spesso citate a sostegno del messaggio “no safe level”.
Fin qui, però, siamo ancora nel campo dei dati. Il passaggio davvero delicato avviene dopo.
I dati descrivono curve di rischio, non soglie. Dicono come il rischio aumenta al crescere del consumo, ma non dove tracciare la linea tra “sicuro” e “non sicuro”.
Quando le linee guida affermano che non esiste una quantità sicura, non stanno semplicemente “leggendo” i dati: stanno scegliendo una soglia estremamente prudente, spesso pari a zero.
È una scelta comprensibile dal punto di vista della salute pubblica, soprattutto quando l’obiettivo è ridurre il carico complessivo di malattia nella popolazione.
Ma non è una scelta scientificamente neutra. Incorpora valori: quanta incertezza siamo disposti a tollerare, quanto vogliamo proteggere i soggetti più vulnerabili, quanto semplificare il messaggio pubblico.
Per questo Paesi diversi adottano raccomandazioni diverse pur basandosi su evidenze simili. Non perché “la scienza non è d’accordo”, ma perché non esiste un’unica risposta scientifica alla domanda su quanto rischio sia accettabile.
Intendiamoci: che ci sia rischio nel consumo di alcol è un fatto, quanto sia da sconsigliare a livello pubblico è una decisione (confronta: il rischio di usare la bicicletta in città, di mangiare salame, di sciare).
Il problema nasce quando questo passaggio sulle scelte valoriali rimane implicito.
Il messaggio “no safe level” può essere letto come prudenza epidemiologica, ma anche — facilmente — come una norma morale sugli stili di vita.
Il confine tra riduzione del rischio e moralizzazione è sottile: “fa male” diventa “è irresponsabile”, e talvolta “è moralmente sbagliato”.
Capire questo non significa negare i rischi dell’alcol cercando nuovi studi improbabili o vecchie ricerche, né difendere i benefici del consumo a tutti i costi, come fa per interesse comprensibile chi produce vino.
Significa riconoscere che le linee guida non ci dicono solo che cosa sappiamo, ma anche quali scelte normative stiamo facendo a livello di società civile: chi stiamo proteggendo. E che confondere questi due livelli rende il dibattito pubblico più acceso, non più informato.
Molti anni fa, ero presidente di un'importante società scientifica italiana, che aveva l'incarico di redarre le linee guida per gli ostetrici ginecologi italiani. Producemmo una raccomandazione, in effetti ancora valida, sebbene obsoleta, perché non è più stata riaggiornata sulla nutrizione in gravidanza e scrivemmo che due bicchieri di vino a settimana soprattutto se vino rosso, potevano essere una buona alternativa all'astinenza completa oppure all'eccesso di alcol. Naturalmente, come ben dice lei, si trattò di una scelta politica non tanto scientifica, ma in questi casi si tratta sempre di scelte politiche, non di scelte scientifiche, dal punto di vista scientifico nessuno sa qual è la soglia attraverso cui si può parlare di alcol che fa male o alcol che fa bene. Naturalmente, il processo è continuo, più si beve peggio è, meno si beve in meglio è, ma non è detto che non bere nulla sia meglio di bere poco, questo sempre e anche in gravidanza. Quello che bisogna dire è che le scelte vengono dettate soprattutto dai paesi di lingua anglosassone, dove vige l'abitudine di bere per ubriacarsi, generalmente il bere è una modalità per cercare l'estasi, o per cercare uno stato alterato di coscienza e quindi il “drunk” degli autori anglosassoni, mentre sempre generalmente e con le dovute eccezioni, per quanto riguarda i paesi di origine Latina, il bere può essere interpretato più spesso come una forma di alimentazione, di nutrizione e di civiltà. Esso non porta mai al drunk cioè all'ubriacatura, all'alterazione dello Stato di coscienza; da qui deriva l'idea della china scivolosa, un concetto filosofico molto chiaro in cui si consiglia di non bere niente, perché se si beve qualcosa, poi si potrebbe bere troppo. In definitiva, alla fine di questo complicato discorso, direi che bere poco è qualcosa che ha a che fare con l'alimentazione, la nutrizione; viceversa bere troppo ha a che fare con l'alterato stato di coscienza ed è sicuramente negativo, non bisogna buttare il bambino con l'acqua calda, come dice gergalmente un ostetrico come me.
Un caro saluto
Antonio Ragusa
Non discuto i dati prudenziali degli studi scientici. Come medici e come persone colte dobbiamo dire la verità ai pazienti, quanunque spiacevole. Ed è necessario informarli sui rischi legali (patente) che corrono; e, tra l'altro, dobbiamo dire la stessa cosa sui farmaci psicotropi e certi antidolorifici.
Ma da questo messaggio informativo al "comandare" il "no bere mai " vi e' una distanza importante. In certi contesti storico-geografici da millenni la vigna ed il fare il vino sono attività storiche, spesso eseguite in collettivita, che forniscono socialità ed un certo grado di piacere e apprezzamento della qualità. Analoga cosa si può dire sui riti collettivi intorno al lavorare il maiale e fare insieme gli insaccati (altri cibi molto probabilmente cancereogeni). Parecchie civiltà da millenni coltivano questa cultura; ed indubbiamente un salume profumato è un piacere, uno stimolo potente per l'olfatto ed il gusto
Insomma una cosa è l'avviso medico sulla moderazione e sui rischi legali (ad es : del bere e guidare), un'altra cosa e' decidere che la civilta dell'astensione è superiore a quella dell'uso moderato e saltuario che ha solide basi antropologico-storiche.
Ne' dobbiamo dimenticare la battuta feroce del regista-scrittore Woody Allen: "il mio medico mi ha dato dei consigli, che ho seguito, sullo stile di vita rigoroso. Ci ho guadagnato una settimana di vita: ma in quell'ultima settimana e' sempre piovuto".
Insomma bisogna valutare in maniera attenta e personalizzata i due corni (quantità e qualità di vita): da una parte gli oggettivi rischi del bere ( e qui una certa rigidita deve essere imposta agli autisti) e del mangiare ( ad es: più volte alla settimana) insaccati ( e per questi ultimi vi sono anche i rischi ambientali); e dall'altra parte non dobbiamo scotomizzare il rischio di abbandonare la produzione e uso tradizionale e sociale di vino e insaccati
Francesco Del Zotti