Appunti - di Stefano Feltri

Antonio Ragusa
Jan 3

Molti anni fa, ero presidente di un'importante società scientifica italiana, che aveva l'incarico di redarre le linee guida per gli ostetrici ginecologi italiani. Producemmo una raccomandazione, in effetti ancora valida, sebbene obsoleta, perché non è più stata riaggiornata sulla nutrizione in gravidanza e scrivemmo che due bicchieri di vino a settimana soprattutto se vino rosso, potevano essere una buona alternativa all'astinenza completa oppure all'eccesso di alcol. Naturalmente, come ben dice lei, si trattò di una scelta politica non tanto scientifica, ma in questi casi si tratta sempre di scelte politiche, non di scelte scientifiche, dal punto di vista scientifico nessuno sa qual è la soglia attraverso cui si può parlare di alcol che fa male o alcol che fa bene. Naturalmente, il processo è continuo, più si beve peggio è, meno si beve in meglio è, ma non è detto che non bere nulla sia meglio di bere poco, questo sempre e anche in gravidanza. Quello che bisogna dire è che le scelte vengono dettate soprattutto dai paesi di lingua anglosassone, dove vige l'abitudine di bere per ubriacarsi, generalmente il bere è una modalità per cercare l'estasi, o per cercare uno stato alterato di coscienza e quindi il “drunk” degli autori anglosassoni, mentre sempre generalmente e con le dovute eccezioni, per quanto riguarda i paesi di origine Latina, il bere può essere interpretato più spesso come una forma di alimentazione, di nutrizione e di civiltà. Esso non porta mai al drunk cioè all'ubriacatura, all'alterazione dello Stato di coscienza; da qui deriva l'idea della china scivolosa, un concetto filosofico molto chiaro in cui si consiglia di non bere niente, perché se si beve qualcosa, poi si potrebbe bere troppo. In definitiva, alla fine di questo complicato discorso, direi che bere poco è qualcosa che ha a che fare con l'alimentazione, la nutrizione; viceversa bere troppo ha a che fare con l'alterato stato di coscienza ed è sicuramente negativo, non bisogna buttare il bambino con l'acqua calda, come dice gergalmente un ostetrico come me.

QualiReti-sanitarie
Jan 3

Non discuto i dati prudenziali degli studi scientici. Come medici e come persone colte dobbiamo dire la verità ai pazienti, quanunque spiacevole. Ed è necessario informarli sui rischi legali (patente) che corrono; e, tra l'altro, dobbiamo dire la stessa cosa sui farmaci psicotropi e certi antidolorifici.

Ma da questo messaggio informativo al "comandare" il "no bere mai " vi e' una distanza importante. In certi contesti storico-geografici da millenni la vigna ed il fare il vino sono attività storiche, spesso eseguite in collettivita, che forniscono socialità ed un certo grado di piacere e apprezzamento della qualità. Analoga cosa si può dire sui riti collettivi intorno al lavorare il maiale e fare insieme gli insaccati (altri cibi molto probabilmente cancereogeni). Parecchie civiltà da millenni coltivano questa cultura; ed indubbiamente un salume profumato è un piacere, uno stimolo potente per l'olfatto ed il gusto

Insomma una cosa è l'avviso medico sulla moderazione e sui rischi legali (ad es : del bere e guidare), un'altra cosa e' decidere che la civilta dell'astensione è superiore a quella dell'uso moderato e saltuario che ha solide basi antropologico-storiche.

Ne' dobbiamo dimenticare la battuta feroce del regista-scrittore Woody Allen: "il mio medico mi ha dato dei consigli, che ho seguito, sullo stile di vita rigoroso. Ci ho guadagnato una settimana di vita: ma in quell'ultima settimana e' sempre piovuto".

Insomma bisogna valutare in maniera attenta e personalizzata i due corni (quantità e qualità di vita): da una parte gli oggettivi rischi del bere ( e qui una certa rigidita deve essere imposta agli autisti) e del mangiare ( ad es: più volte alla settimana) insaccati ( e per questi ultimi vi sono anche i rischi ambientali); e dall'altra parte non dobbiamo scotomizzare il rischio di abbandonare la produzione e uso tradizionale e sociale di vino e insaccati

Francesco Del Zotti

