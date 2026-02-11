l prossimo governo dovrà ridefinire la politica estera verso India, Cina, Myanmar, Stati Uniti e altri attori. Sotto Hasina, il Bangladesh si era allineato con l’India su sicurezza di confine, antiterrorismo e cooperazione economica. La sua uscita di scena ha incrinato i rapporti, aggravati da tensioni etniche e accuse di discriminazione verso bengalesi musulmani in India. Parallelamente, l’aumento dell’influenza islamista in Bangladesh ha accresciuto la vulnerabilità della minoranza indù

Arman Ahmed