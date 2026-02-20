Appunti di libri: Guerre giuste e ingiuste - con Michael Walzer

L’aggressione è il nome che diamo al crimine della guerra. Riconosciamo questo crimine grazie alla nostra conoscenza della pace che esso interrompe — non la mera assenza di combattimenti, ma una pace con diritti, una condizione di libertà e sicurezza che può esistere solo in assenza dell’aggressione stessa. Il torto che l’aggressore commette consiste nel costringere uomini e donne a rischiare la propria vita per difendere i propri diritti. Li pone di fronte a una scelta: i vostri diritti oppure (una parte delle) vostre vite Michael Walzer

Michael Walzer è uno dei più influenti filosofi viventi: Garzanti ha appena pubblicato, con ottimo tempismo, una nuova edizione italiana del suo libro più importante del 1977, Guerre giuste e ingiuste - Una discussione morale con esempi storici.

In quasi 500 pagine, Walzer discute perché esistono guerre giuste e guerre ingiuste, e come si possano combattere in modo giusto guerre ingiuste o in modo ingiusto guerre giuste (riprendendo la distinzione tra ius ad bellum e ius in bello).

Come spiega all’inizio di questa nostra conversazione, in inglese, le radici del libro affondano nella sua esperienza personale: Walzer, oggi novantenne, da bambino vede combattere la Seconda guerra mondiale contro i nazisti e si rende conto dell’impossibilità di professare un pacifismo integrale.

Tra i temi discussi nella chiacchierata:

Per chi combatte o per chi subisce la guerra, c’è una differenza morale tra morire in una guerra giusta e morire in una guerra ingiusta?



La Russia è moralmente nel torto solo perché ha iniziato la guerra in Ucraina, o anche per il modo in cui la conduce?



La distinzione tra guerre giuste e ingiuste funziona ancora per i conflitti contemporanei (terrorismo, guerre asimmetriche, interventi “umanitari”, rivalità tra grandi potenze e guerre per procura), oppure va aggiornata?



Come si applica questa distinzione alla guerra di Israele a Gaza e che implicazioni ha?





In un momento di polarizzazione e semplificazione, l’approccio di Walzer si rivela particolarmente prezioso. Fornisce strumenti filosofici, morali ma anche politici per affrontare le guerre in corso e per capire qual è l’atteggiamento da tenere di fronte a esse.

Ascoltate e guardate il video-podcast, ma soprattutto leggete il libro: ne vale la pena.

Qui sotto trovate, per abbonate e abbonati, la trascrizione editata in italiano.

Stefano Feltri

La presentazione dell’editore

«A volte è giusto combattere, e a volte i soldati combattono in modo giusto. Nessuno che sia cresciuto durante la Seconda guerra mondiale può dubitare dell’esistenza di guerre giuste, oltre che ingiuste. Ma è altrettanto vero che a volte è sbagliato combattere, e a volte i soldati combattono in modi sbagliati.»

Su tali premesse si basa Guerre giuste e ingiuste, «libro di moralità pratica» in cui il filosofo e politologo Michael Walzer mira a formulare insegnamenti universalmente validi attraverso l’analisi di fatti storici.

Con l’obiettivo di stabilire se e quando è possibile giustificare una guerra, e quali limiti debba porsi chi la intraprende, Walzer disamina le questioni morali che sorgono prima, durante e dopo un periodo più o meno lungo di aperta ostilità tra cittadini, popoli o paesi – dall’assedio di Melo durante la guerra del Peloponneso alla successione spagnola, dalla guerra in Vietnam al conflitto, dolorosamente attuale, nella striscia di Gaza.

Promuovendo il valore della pace senza mai perdere di vista la complessità del reale, Guerre giuste e ingiuste ha modificato irreversibilmente il modo in cui la nostra società guarda all’etica dello scontro, al punto da essere oggi considerato un vero e proprio classico del pensiero moderno.

Michael Walzer

Michael Walzer (1935) è un intellettuale e filosofo politico statunitense. È professore emerito dell’Institute for Advanced Study di Princeton, dove ha insegnato dal 1980 al 2007, dopo essere stato docente alle Università di Princeton e di Harvard.

È stato editor della rivista «Dissent» e fa parte dell’editorial board della «Jewish Review of Books». Ha pubblicato numerosi libri di filosofia politica, morale e sociale, e suoi contributi sono apparsi sul «New Yorker», sul «New York Times» e sulla «New York Review of Books».

Le guerre giuste nel tempo dell’Ucraina e di Gaza

La conversazione con Michael Walzer

Il libro di Michael Walzer di cui parliamo si intitola Just and Unjust Wars — in italiano, Guerre giuste e ingiuste - Una discussione morale con esempi storici, pubblicato da Garzanti.

È un libro molto attuale, utilissimo per capire quello che sta succedendo oggi. Eppure è un libro del 1977, che ha animato discussioni quando uscì — nel pieno dell’onda lunga del Vietnam — e poi nelle fasi successive, perché affronta la domanda fondamentale: esistono guerre giuste? Esistono guerre ingiuste?

Walzer, che oggi ha 90 anni, è un intellettuale molto noto: filosofo americano, professore emerito all’Institute for Advanced Study di Princeton, ha insegnato a Princeton e Harvard. È stato anche direttore della rivista Dissent ed è una delle voci più influenti nel dibattito, nel campo progressista.

L’approccio del libro è provare a capire se esistono guerre giuste e guerre ingiuste, cioè quale sia il nostro approccio morale alla guerra. E separa nettamente due modi di guardare alla guerra.