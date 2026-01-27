Appunti di Geopolitica Podcast: Qual è la vera strategia di Trump per l’America e per l’Europa?

Buonasera,

il nuovo appuntamento di Appunti di Geopolitica è ogni martedì alle 17.30: una diretta Substack con Manlio Graziano, analista geopolitico e direttore del Centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi.

Subito dopo, ecco il video per il pubblico di Appunti.

Con l’aiuto di Giulia Shaughnessy, analista e operations manager del Centro Spykman, ogni settimana cercheremo di rispondere alle domande che tutti ci facciamo.

In questo episodio:

C’è un senso nelle ultime mosse di Donald Trump , tra dazi, Groenlandia e gli omicidi di cittadini americani a Minneapolis?

E se il vero obiettivo del presidente fosse spaccare l’Europa per sottometterla?

Cosa possono fare davvero le “potenze medie” alle quali si è rivolto da Davos il premier canadese Mark Carney?

La puntata si basa su un saggio di Manlio Graziano dedicato alla nuova strategia americana. Qui sotto trovate un estratto centrale del testo, focalizzato sul rapporto tra Stati Uniti ed Europa.

Se sei abbonato, puoi scoprire come accedere ai contenuti sotto paywall: l’abbonamento base ad Appunti costa 50 euro l’anno, quello di Appunti di Geopolitica 100 euro.

Fateci sapere cosa ne pensate.

Grazie,

Stefano Feltri

Lascia un commento

Il saggio di Manlio Graziano

L’ipotesi di una vera strategia americana

Gli Stati Uniti stanno giocando l’ultima carta per sottrarsi al loro declino relativo, in corso da decenni: far leva sulle loro residue prerogative per minacciare il resto del mondo

di Manlio Graziano

Manlio Graziano ha scritto un lungo saggio che uscirà nei prossimi giorni in inglese, questo è un estratto che prova a interpretare quello che stanno facendo gli Stati Uniti di Donald Trump.

Quanto segue è tratto da un corto saggio che presenta l’ipotesi (insistiamo: l’ipotesi) che gli Stati Uniti abbiano una vera strategia per le relazioni internazionali.