Appunti - di Stefano Feltri

Condividi post
Appunti di Geopolitica Podcast: La rottura tra Stati Uniti ed Europa sulla Groenlandia

L’appuntamento settimanale con le analisi di Manlio Graziano. Ogni martedì la diretta con le vostre domande sul mondo in crisi
Avatar di Stefano Feltri
Avatar di Manlio Graziano
Stefano Feltri e Manlio Graziano
gen 21, 2026
Buonasera,

Il nuovo appuntamento di Appunti è ogni martedì alle 17.30, una diretta Substack con l’analista geopolitico Manlio Graziano, direttore del centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi.

Con l’aiuto di Giulia Shaughnessy, analista e operations manager del centro Spykman, ogni settimana cercheremo di capire come rispondere alle domande che tutti ci facciamo.

In questo episodio:

  • Cosa c’è dietro l’ossessione di Trump per la Groenlandia?

  • Quali sono i veri piani del presidente degli Stati Uniti per l’Europa?

  • Il nuovo ordine mondiale può reggersi sulla Cina?

Fateci sapere cosa ne pensate,

grazie

Stefano Feltri

