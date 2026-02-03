Appunti - di Stefano Feltri

Trascrizione

Appunti di Geopolitica Podcast: Il caso Epstein e la geopolitica delle élite

L’appuntamento settimanale con le analisi di Manlio Graziano. Ogni martedì la diretta con le vostre domande sul mondo in crisi
Avatar di Stefano Feltri
Avatar di Manlio Graziano
Stefano Feltri e Manlio Graziano
feb 03, 2026

Buonasera,

il nuovo appuntamento di Appunti di Geopolitica è ogni martedì alle 17.30: una diretta Substack con Manlio Graziano, analista geopolitico e direttore del Centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi.

Subito dopo, ecco il video per il pubblico di Appunti.

Con l’aiuto di Giulia Shaughnessy, analista e operations manager del Centro Spykman, ogni settimana cercheremo di rispondere alle domande che tutti ci facciamo.

In questo episodio:

  • Perché gli Stati Uniti stanno rischiando di perdere l’India?

  • Le élite globali che gli Epstein Files stanno mettendo in crisi riescono davvero a spostare gli equilibri nel mondo? O si limitano a trarre profitto dagli eventi?

  • Che fine ha fatto il negoziato per la tregua in Ucraina?

  • Cosa resta del “grande gioco” in Afghanistan

La puntata si basa su un saggio di Manlio Graziano dedicato alla nuova strategia americana. Qui sotto trovate un estratto centrale del testo, focalizzato sul rapporto tra Stati Uniti ed Europa.

Se sei abbonato, puoi scoprire come accedere ai contenuti sotto paywall: l’abbonamento base ad Appunti costa 50 euro l’anno, quello di Appunti di Geopolitica 100 euro.

Fateci sapere cosa ne pensate.

Grazie,
Stefano Feltri

Gli approfondimenti di Manlio Graziano

Qui trovate il saggio breve anticipato su Appunti, dedicato al tentativo di capire se c’è una vera strategia americana dietro l’agire all’apparenza folle dell’amministrazione Trump

E questo è il nuovo libro di Manlio che potete pre-ordinare: uscirà a fine febbraio

