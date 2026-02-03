Appunti di Geopolitica Podcast: Il caso Epstein e la geopolitica delle élite

Buonasera,

il nuovo appuntamento di Appunti di Geopolitica è ogni martedì alle 17.30: una diretta Substack con Manlio Graziano, analista geopolitico e direttore del Centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi.

Con l’aiuto di Giulia Shaughnessy, analista e operations manager del Centro Spykman, ogni settimana cercheremo di rispondere alle domande che tutti ci facciamo.

In questo episodio:

Perché gli Stati Uniti stanno rischiando di perdere l’India ?

Le élite globali che gli Epstein Files stanno mettendo in crisi riescono davvero a spostare gli equilibri nel mondo? O si limitano a trarre profitto dagli eventi?

Che fine ha fatto il negoziato per la tregua in Ucraina ?

Cosa resta del “grande gioco” in Afghanistan

La puntata si basa su un saggio di Manlio Graziano dedicato alla nuova strategia americana. Qui sotto trovate un estratto centrale del testo, focalizzato sul rapporto tra Stati Uniti ed Europa.

