Appunti di Geopolitica Podcast: Dall'India al Medio Oriente, nuove alleanze nel tempo di Trump

l'appuntamento di Appunti di Geopolitica è ogni martedì alle 17.30: una diretta Substack con Manlio Graziano, analista geopolitico e direttore del Centro Spykman
Con l'aiuto di Giulia Shaughnessy, analista e operations manager del Centro Spykman
In questa puntata, eccezionalmente in inglese, interviene anche Mariam Qureshi, analista dello Spykman Center basata in Pakistan
MULTI-ALLINEAMENTO. L’India come potenza “non allineata 2.0”: strategia di equilibrio tra Stati Uniti, Russia, Unione europea e Paesi del Golfo per massimizzare autonomia strategica, sicurezza e vantaggi economici in un ordine internazionale frammentato.
CRISI CONNESSE. Interdipendenza crescente tra Sud Asia e Medio Oriente: rivalità India–Pakistan, competizione con la Cina, Kashmir e risorse idriche che si intrecciano con il ruolo geopolitico di Emirati e Arabia Saudita come attori regionali e globali.
ISTITUZIONI IN DECLINO. Erosione del multilateralismo tradizionale: Nato e Nazioni Unite sotto pressione, nuove architetture ad hoc come il “Board of Peace”, e un contesto in cui l’Europa è spinta a ripensare ruolo, alleanze e capacità strategiche.
