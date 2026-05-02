Appunti di Geopolitica Live - Geopolitica da tempo di guerra

Si pensa che la gente vada a fare manifestazioni di massa perché c’è la propaganda. La propaganda funziona, come tutte le ideologie, solo se cade su un terreno adatto. In questo caso il terreno è fertilissimo. Quando ci si rifugia nel gruppo, si fa per paura. E quindi si ha un po’ vergogna. La propaganda dice: non sei un codardo, sei un eroe, perché difendi la patria Manlio Graziano

Martedì 28 aprile, con Manlio Graziano ci siamo incontrati di persona: non succedeva da secoli. Eravamo a Modena, per un evento promosso da CNA Modena, un’associazione di amici con cui negli anni abbiamo fatto tante cose (e che sostiene Appunti, grazie!).

Dopo un seminario interno con i soci, abbiamo approfittato delle prelibatezza della mia città di origine: tortelloni di zucca con guanciale, gnocco fritto, salumi vari, una dose contenuta di Lambrusco, e poi abbiamo partecipato alla seconda parte dell’evento.

Una conversazione pubblica intorno al nuovo libro di Manlio, Come si va in guerra - Propaganda, interessi e ideologie: cosa infiamma lo scontro tra grandi potenze (Mondadori).

Abbiamo registrato la chiacchierata, che potete sentire in podcast. Qui sotto trovate, per abbonate e abbonati, una trascrizione un po’ editata con AI del nostro dialogo.

Per altre associazioni di categoria interessate a organizzare eventi simili, di formazione o seminari rapidi sugli sviluppi dell’attualità: appunti@substack.com

Come la geopolitica spiega la guerra

Io sono un fruitore di analisi geopolitiche: ho una formazione economica e ogni volta che discuto con Manlio Graziano cerco di capire come lui guarda le cose. Perché l’analisi geopolitica, che è l’argomento di questo libro oltre alla guerra, è un approccio particolare.

Visto che si sente parlare di geopolitica spesso come sinonimo di relazioni internazionali o di politica internazionale, chiederei intanto a Manlio Graziano di spiegarci che cos’è la geopolitica e in che modo può essere utile a fare una cosa di cui sentiamo tutti il bisogno in questo momento: decifrare la complessità e cercare di cogliere, non dico nessi causali, ma almeno relazioni tra eventi che ci circondano.

Eventi che a volte ci sembrano così rapidi e così dirompenti da essere definiti “imprevedibili”: chi l’avrebbe mai detto? Come potevamo immaginare che Donald Trump attaccasse l’Iran? Come potevamo aspettarci che l’Iran provocasse lo stretto di Hormuz? In che senso la geopolitica può aiutarci a vedere il mondo come un po’ meno imprevedibile?