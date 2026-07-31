Appunti di Geopolitica Dossier: Ceuta, i migranti come arma politica
Cosa sta succedendo nell’enclave spagnola in Marocco, la propaganda dell’Italia e il ruolo degli Stati Uniti di Trump nel Sahara Occidentale
Gli eventi di questi giorni maturavano già da alcune settimane. Per comprenderli, bisogna tenere presenti soprattutto due elementi: una sentenza della Corte suprema spagnola, emessa tre settimane fa, ha stabilito che non sono consentiti i respingimenti delle persone che entrano a Ceuta a nuoto dal territorio marocchino. Il consolidamento del disgelo nelle relazioni tra Spagna e Algeria, sancito dalla visita di Sánchez ad Algeri la scorsa settimana
Eoghan Gilmartin
I fatti
Ceuta. È una città autonoma spagnola di circa 85.000 abitanti sulla costa nordafricana, circondata dal Marocco, che ne rivendica la sovranità. Insieme a Melilla è l’unica frontiera terrestre tra Unione europea e Africa, e una delle porte d’ingresso verso l’Europa.
L’ondata. Dopo circa 1.500 arrivi in una settimana, il 30 luglio migliaia di persone hanno raggiunto Ceuta a nuoto, aggirando i frangiflutti, o forzando i varchi terrestri. Il ministero dell’Interno spagnolo stima 49.000 ingressi in 24 ore, un dato senza precedenti ma ancora provvisorio. Si tratta soprattutto di marocchini, ma anche di persone provenienti dall’Africa subsahariana, comprese famiglie con bambini.
Il bilancio. Reuters riferisce di almeno 19 corpi recuperati in mare. Altre persone sarebbero morte annegate o nella calca. Le strutture di accoglienza sono sature: i centri per minori non accompagnati erano già al 2.400 per cento della capienza e centinaia di persone hanno dormito all’aperto.
La risposta spagnola. Madrid ha inviato 200 agenti e 60 militari in appoggio alla Guardia Civil. Anche il Marocco ha rafforzato il confine, usando cannoni ad acqua. Il governo spagnolo vuole rimpatriare rapidamente chi è entrato irregolarmente, nel rispetto dei diritti dei migranti e delle sentenze. Pedro Sánchez e il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska sono attesi a Ceuta.
Le cause. Non è ancora chiaro che cosa abbia innescato l’afflusso. Una recente sentenza della Corte suprema vieta i respingimenti sommari delle persone intercettate in mare, ma non è dimostrato che abbia provocato le partenze. Possono avere contribuito il passaparola sui social, i trafficanti e il mare calmo.
L’accusa italiana. Antonio Tajani si è detto favorevole alla «chiusura dello spazio Schengen con la Spagna», sostenendo che la regolarizzazione spagnola incentivi il traffico di esseri umani. Giorgia Meloni ha prospettato «misure straordinarie», compresa la sospensione di Schengen con Madrid. La misura spagnola non concede automaticamente la cittadinanza: offre permessi di soggiorno e lavoro rinnovabili a persone già presenti nel paese prima della fine del 2025.
La replica spagnola. Il ministro degli Esteri José Manuel Albares ha definito «indegno» il messaggio di Tajani: da un paese amico, ha scritto, Madrid si aspetta «solidarietà europea e non demagogia partitica». Il governo spagnolo ha convocato formalmente l’ambasciatore italiano per protesta.