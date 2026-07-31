La risposta spagnola. Madrid ha inviato 200 agenti e 60 militari in appoggio alla Guardia Civil. Anche il Marocco ha rafforzato il confine, usando cannoni ad acqua. Il governo spagnolo vuole rimpatriare rapidamente chi è entrato irregolarmente, nel rispetto dei diritti dei migranti e delle sentenze. Pedro Sánchez e il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska sono attesi a Ceuta.