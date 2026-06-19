Forse la guerra in Iran è davvero finita, ma le sue implicazioni globali sono soltanto all’inizio

L’ultimo tentativo della Casa Bianca di controllare la narrazione è fallito: per qualche giorno sono circolate le indiscrezioni sul memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran che hanno generato commenti incerti. Ma ci sarà davvero il fondo da 300 miliardi per l’Iran? E sul serio cadranno tutte le sanzioni americane? Insomma, davvero gli Stati Uniti ammettono la sconfitta in modo così totale?

Poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il memorandum a Versailles, in Francia: scelta bizzarra, visto che lì fu firmata la pace umiliante per la Germania dopo la Prima guerra mondiale che è diventata la premessa per la Seconda guerra mondiale.

Il memorandum ha 14 punti, tanti quanti quelli enunciati dal presidente Woodrow Wilson nel 1918, che dovevano essere la premessa per un nuovo ordine mondiale senza più guerre tra grandi potenze. Non hanno funzionato granché.

Insomma, le analogie e le suggestioni non erano a favore degli Stati Uniti. Ma rimaneva qualche prudenza nei giudizi, in assenza del testo finale. Che poi, invece, è stato diffuso dalle parti. E ha confermato praticamente tutte le anticipazioni: è una ammissione di disfatta da parte americana.

Il presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian, su X lo pubblica con un breve commento: “

“Questo testo è il riflesso della voce di una nazione che non ha mai barattato la propria dignità e indipendenza per nessuna minaccia o pressione.

Ciò che oggi è stato registrato è il risultato della resistenza nazionale, della razionalità politica e di una diplomazia responsabile”.

Nella sua newsletter Substack, il commentatore economico Noah Smith scrive che il paragone corretto non è tra la guerra in Iran e quella in Iraq del 2003, ma con l’uragano Katrina che ha colpito nel 2005 New Orleans.

In Iraq gli Stati Uniti hanno vinto la guerra, hanno abbattuto il regime di Saddam Hussein, sconfitto le varie milizie armate, hanno ripreso il controllo delle aree nelle quali l’Isis aveva installato il suo Califfato islamista, e hanno imposto un governo amico relativamente stabile. Certo, il prezzo economico e umanitario è stato enorme, l’intera guerra un errore strategico fondato sulle bugie, ma almeno gli Stati Uniti l’avevano vinta.

In Iran no, l’hanno persa, come dimostra il memorandum, che quindi diventa per Trump quello che per George W. Bush è stato l’uragano Katrina e la disastrosa gestione dell’emergenza successiva: “è il momento in cui perfino molti difensori di Trump saranno costretti ad ammettere, in privato se non in pubblico, che lui e la sua amministrazione sono grossolanamente, pateticamente incompetenti”, scrive Noah Smith.

Bisogna guardare i punti del memorandum, uno per uno, per capire quanto è disastroso il bilancio degli Stati Uniti. Sotto ogni punto c’è il commento in corsivo.