Addio dazi
La Corte suprema, con una decisione a maggioranza, ha dichiarato illegale il pilastro della politica protezionistica di Donald Trump - ECCO IL DOCUMENTO
La sentenza rappresenta certamente un colpo per l’amministrazione Trump, ma è probabile che la Casa Bianca stia già lavorando per individuare altre basi giuridiche su cui fondare nuovi dazi. In particolare, viene in mente la Sezione 232 del Trade Expansion Act, che consente l’imposizione di tariffe per motivi di sicurezza nazionale
Agathe Demarais (ECFR)