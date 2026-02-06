Nel 1977, al Teatro Eliseo, Enrico Berlinguer radunò alcuni cosiddetti intellettuali, e da quei lavori venne fuori la nozione di ‘austerità’, proposta da Aldo Tortorella e poi ripresa dal segretario del PCI. Era il 15 gennaio.

Il 31 gennaio e il 1 febbraio 2026, alla Fondazione Feltrinelli, Elly Schlein e i dirigenti del PD hanno condotto un’operazione che può sembrare simile – l’accostamento l’ha fatto Marco Damilano.

La due giorni di discussione del 2026, intitolata “Un’altra storia, l’alternativa nel mondo che cambia”, dovrebbe essere il primo appuntamento di una serie di occasioni per il PD di ascoltare la società – non solo i cosiddetti intellettuali, ma anche le altre persone, in una lunga campagna d’ascolto della società civile.

Alcune cose non sono mutate, rispetto al 1977 – e non tutte sono cose buone. La difficoltà dei nostri tempi, per esempio, può essere paragonabile agli anni più bui del terrorismo e della deriva reazionaria italiana, innescati anche dall’ipotesi di compromesso storico e dall’avanzata elettorale del PCI nel 1976. E il bisogno che partiti che vogliano essere a contatto con la storia e la società ascoltino con mente aperta è lo stesso, ora come allora.

E rimane immutato, e testimonia un tic, un crampo mentale, una sordità (altro che ascolto) anche la visione piuttosto stereotipata di ruoli e persone che un’operazione del genere presuppone. Parliamo innanzitutto degli intellettuali. Ce ne sono ancora? E abbiamo ancora bisogno di quest’etichetta?

Davvero, nel mondo frazionato e frammentario che viviamo c’è una distinzione fra chi, per sua fortuna e privilegio, legge o scrive dei libri e chi, magari per caso, frequenta o addirittura anima certe parti vitali e dolenti del mondo?

Un lascito di molto pensiero della sinistra, che da quelle parti si dovrebbe conoscere (era una tesi, per esempio, del compianto Paolo Virno), è l’idea che l’intellettualità o l’intelletto siano generali e diffusi e il lavoro intellettuale sia quello di tutti, non solo di professori, giornalisti o pensatori.

La teoria e la pratica del marxismo tradizionale, inoltre, è piena di esempi di intellettualità operaia e di momenti in cui la distinzione fra il politico e l’intellettuale si annulla. L’idea che dei politici di professione chiedano consiglio a degli intellettuali di professione, ammesso che quest’ultimo ruolo abbia senso nel mondo di oggi, è estranea a un intero modo di vedere.

Non sono queste le voci

Ma, più terra terra: sono dei professori e delle professoresse universitarie (anziani e italiani) ad essere le voci capaci di dirci perché i ceti tradizionalmente di sinistra non votano più a sinistra?

Perché le lame abbondano nelle tasche di studenti? Perché il patriarcato più retrivo abita in menti giovanissime? Perché siamo piombati di nuovo nell’ordine internazionale feudale e predatorio?

Forse costoro possono aiutare a coniare etichette, usare i loro specialismi per ordinare ciò che arriva dal mondo, o ridurre a un ordine comprensibile il disordine. Ma la voce autentica non può essere la loro, o non solo e principalmente la loro.

Né si può pensare che siano esperti morali e politici, per così dire, cioè capaci di articolare meglio di altri le priorità normative – ideali di giustizia, per esempio.

O meglio: gli intellettuali ovviamente articolano ideali di giustizia e lo fanno con strumentazioni sofisticate. Ma non certo in aderenza alla voce della società. Spesso lo fanno, o dovrebbero farlo, in difformità, cercando di indirizzare la società, di realizzare progresso morale.

Quindi, ascoltarli può avere senso per un partito che pensa di avere una funzione di avanguardia e di direzione – cosa da non rifiutare né da disdegnare. Ma cosa che richiede un certo successo, prima di farla. Cosa che si attaglia di più a partiti di maggioranza o di governo. Non a partiti che dovrebbero riconquistare il contatto con una società che ha volto loro le spalle.

In altri termini, se il problema è ascoltare, se il problema è che il PD ha perso il contatto con quella che una volta si chiamava la base, ogni iniziativa per riconquistarla è sensata e benvenuta. Ma servono iniziative di reale ascolto, che raccolgano senza mediazioni – mediazioni ingessate ed ortopediche, per così dire, o birignao poco chiari – il ribollire del mondo che ha ritenuto di voltare le spalle alla sinistra, o a quella sinistra che il PD vuole rappresentare.

Questo mondo è irrimediabilmente distaccato non solo dalla politica, o almeno dalla politica di sinistra, ma anche da quel che resta del vecchio mondo intellettuale. È distaccato dalla maniera tradizionale, novecentesca, di discutere – di scrivere e leggere libri, di articolare il pensiero.

Questo non vuol certo dire che quella modalità di pensiero sia inadatta a capirlo, o a dirigerlo, questo mondo. Ma non serve ad ascoltarlo, perché non parla più lo stesso linguaggio.

E non è solo questione di vecchi e giovani, per dirla bruscamente. Né è questione di colti e ignoranti, per dirlo sempre in maniera brutale.

È questione, per esempio, di una sostanziale cecità nei confronti delle radici e dei sentimenti della base dei populismi di destra, dell’incapacità di vedere le cause e i fattori che hanno prodotto il consenso per i fautori dell’ordine internazionale predatorio in cui stiamo iniziando a vivere.

È questione di ritmo e velocità, per esempio: la lentezza della produzione e della discussione di certi paradigmi, di certi modelli economici e politici, non regge il passo dei cambiamenti repentini della struttura economica e sociale del mondo che stiamo vivendo.

L’allucinazione dell’egemonia culturale

Può darsi che i paradigmi che abbiamo ereditato dal Novecento indichino ideali di giustizia e di efficienza ancora validi, a livello ideale. Anzi, ne sono piuttosto convinto. Ma il fatto è che non sono più disponibili le vie tradizionali per realizzare questi ideali, per convincere le persone.

La diagnosi che potrebbe provenire dalle persone che hanno discusso a Milano può essere giusta: gli ideali di giustizia suggeriti, le descrizioni e gli scenari elaborati, possono essere veri.

Ma la cura adatta al paziente, cioè la maniera migliore per portare chi non vota più per il PD a sentire di nuovo, a capire di nuovo quegli ideali che scaldavano i cuori e illuminavano le menti dei loro genitori, non può più derivare da quel tipo di discussione.

Se non altro perché non è derivata da quelle discussioni, e dai suoi protagonisti, negli ultimi vent’anni.

È come se il gruppo dirigente del PD si stesse facendo ammaliare da due allucinazioni, l’allucinazione dell’egemonia culturale e quella del sondaggio.

L’egemonia culturale nel senso un po’ deteriore, modaiolo, corrivo del termine, è quella che porta Chiara Valerio, alla fine della due giorni di Milano, a dire che la sinistra deve riprendersi Tolkien. Ma veramente? Ma veramente questo è il problema?

Ma veramente di tutte le mosse azzeccate, dal punto di vista strategico e tattico, fatte da questa destra si deve rincorrere l’unica sbavatura paranoica, cioè il tentativo di farsi incensare nei circoletti della cultura à la page?

Probabilmente, i vecchi fascisti rimpiangono i detrattori del culturame, quando vedono Giuli agitarsi. A me viene da rimpiangere, talvolta, il Togliatti di “Vittorini se n’è ghiuto…”

L’allucinazione del sondaggio è quella che porta un partito in ormai sempiterna competizione con i Cinque Stelle a rincorrere le modalità di contatto inaugurate dal Movimento – la disintermediazione, che poi era falsa disintermediazione, e spesso era avanguardia ortopedica e mistificatoria peggiore del peggiore togliattismo paternalista.

Ascoltare, ma davvero

Forse, la strategia migliore sarebbe quella di una via autentica all’ascolto, che metta insieme contatto autentico e la giusta dose di indirizzo politico.

La via tradizionale della sinistra, quella che andava casa per casa, fatta di personale politico diffuso, di vicinanza sociale e culturale con le persone, e anche di pedagogia politica, di tentativo di innalzare il livello.

Finisco con alcune precisazioni. La prima: l’iniziativa di Milano è l’inizio di una campagna di contatto. Può darsi che quello che spero avvenga negli altri incontri e nelle altre fasi, e che questa sia solo un’anteprima, la cui rilevanza non va esagerata.

La seconda: chi ha parlato a Milano fa parte della società, è un (piccolo) settore del largo mondo che potrebbe votare a sinistra.

L’operazione potrebbe essere più cinica, e più nascosta. Si dice: ascoltare i consigli degli intellettuali. Ma quel che s’intende è: sentiamo anche loro, che comunque muovono alcune leve, alcuni pezzi di opinione. Sappiamo che sono pochi e sparuti. Ma ogni pezzetto conta.

La terza: chi scrive potrebbe essere considerato un intellettuale, e a quel convegno non ha partecipato. Questo può suscitare due critiche, in chi mi legge qui: potrebbe pensare che sia tutta invidia, per così dire; potrebbe pensare che sto stigmatizzando quel che in realtà faccio anch’io, cioè dare consigli.

Alla prima critica non serve rispondere, anche perché ogni risposta potrebbe sempre essere rimandata al mittente come ipocrita. Alla seconda, la risposta è: non sto dicendo che non si debbono dare consigli, che non esistano vie o sedi di riflessione sulle strategie o sugli ideali della sinistra.

Sto dicendo che queste riflessioni debbono essere chiaramente dichiarate, e non travestite da ascolto, o da deferente richiesta di consigli a un supposto ceto di illuminati.

Lascia un commento

Su Appunti leggi anche

Il video-podcast di Appunti di Geopolitica

Regala un'iscrizione