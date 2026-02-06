Appunti - di Stefano Feltri

Guido Maione
3h

Sì bisogna sentire gli intellettuali. Spesso vanno in televisione e parlano della società. Poi mi chiedo ma questi/e signori/re sanno quanto costa un litro di latte ? Conoscono il prezzo del pane o sanno quanto si paga di Tari in una qualsiasi città del sud a fronte di un servizio scandaloso ? Riescono a capire perché ci sono le liste d'attesa e perché per essere visitati e quindi operati bisogna andare al Nord? Non ho nostalgia di Togliatti o di altri lider maximi preferisco sapere che colui che dice di voler ascoltare conosca questi piccoli elementi probabilmente perché li vive da vicino. Quando si verificherà qualcosa del genere allora i cittadini torneranno a votare e il partito della sinistra si muoverà dal 22% senza peraltro dover abbracciare un partito pronto a governare con la lega e poi con la sinistra

Kamaal
3h

Interessante lunga riflessione, ma noto anche in lei l'avversione secondo me immotivata oggi per il movimento 5 stelle. Il tallone d'Achille del PD a mio avviso è la malsana idea di incarnare in un partito delle correnti di pensiero e azione in aperto contratto tra di loro, da azioni e concetti di destra a quelli antagonisti di sinistra; la ricerca del compromesso comporta posizioni ambigue e conservatrici degli equilibri interni, che ingessano l'azione e allontanano chi chiede e pretende di essere rappresentato senza ambiguità. Il PD rincorre e in cuore suo odia il Movimento 5 Stelle perché questo non deve (più) gestire correnti e ricatti interni, e sceglie di rappresentare non l'intero arco costituzionale ma fasce ben definite di popolazione con proposte chiare; criticabile o non criticabile, ma è quello che è , ha una identità. Il PD la perde questa identità ogni volta che si confonde con l'opposizione e avalla le decisioni della maggioranza, e le persone che vogliono la guerra, a cui interessa relativamente la vicenda Palestinese e cosucce di questo tipo non guardano al PD che poi a volte esprime anime opposte. Io sono stato iscritto al PCI per anni e la domenica con la diffusione de l'Unità entravo nelle case del mio quartiere e rispondevo alle domande direttamente, e direttamente risportavo nelle sezioni malumori e complimenti, richieste e proposte. Essere intellettuali o no, ascoltare chi ha come dice lei privilegi presunti, non cambia nulla in quanto ho esposto: per avere presa soprattutto verso i giovani non ha mai funzionato essere democristiani, le persone che pensano vogliono coerenza, le altre votano a destra, sempre si più, o non votano più, che è uguale. Per fare presa sulle persone bisogna capire le esigenze e poi saperle rappresentare, e ascoltare significa proprio quello: ascoltare le persone non chi ci piace ascoltare nel salotto buono. Quindi smettetela di odiare i 5 Stelle, casomai abbracciate anche voi la coerenza e non aspettatevi che qualcuno continui a identificarvi come esclusivi detentori del patrimonio della sinistra: quello era il PCI e lo avete affossato molti anni fa, per paura di essere chiamati comunisti.

