Valerio Renzi è un giornalista esperto di destre che cura la newsletter Substack S’è Destra dove è uscita una prima versione di questo articolo

Il 3 gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato l’ordine di attaccare il Venezuela, dopo aver aumentato la pressione sul Paese sudamericano con attacchi a imbarcazioni di presunti trafficanti di droga e il blocco di petroliere grazie all’aumento della presenza militare nel Mar dei Caraibi.

L’azione militare, senza copertura del Congresso e dell’ONU, è stata portata a termine grazie alle accuse rivolte al presidente venezuelano Nicolas Maduro, di essere a capo di un cartello della droga che organizza l’esportazione di cocaina negli Stati Uniti. Maduro è stato esfiltrato dopo che la sua scorta è stata sterminata e tradotto in carcere a New York.

Il presidente americano nelle ore successive ha chiarito che la vera ragione del regime change a Caracas è il petrolio, e ha minacciato Messico, Colombia e Cuba di essere i prossimi obiettivi. Dopo è passato a ribadire che la Groenlandia “serve” agli Stati Uniti e che in un modo o nell’altro se la prenderà.

Ma come hanno reagito le destre nel mondo all’azione contro il governo Bolivariano? L’interventismo trumpista mette in tensione in modo diverso il posizionamento di molte forze di destra in Europa, ma anche all’interno dello stesso movimento MAGA, e questo per tre ragioni:

L’avvento della seconda amministrazione di Donald Trump è stato presentato dalle destre come una nuova età multipolare e di pace, in cui l’isolazionismo annunciato avrebbe corrisposto alla fine della proiezione del potere militare statunitense in particolare nel Sud Globale.

Questa narrazione è stata smentita dai fatti: per fare di nuovo grande l’America, il governo Trump ha deciso che è tutto suo quello che desidera per raggiungere i suoi obiettivi, sia esso il petrolio venezuelano o le terre rare dell’Ucraina.

I rapporti con la Russia. Molti partiti di destra più o meno estrema hanno avuto prima della guerra in Ucraina rapporti strutturati con il Cremlino (pensiamo alla Lega in Italia), rapporti oggi coperti o raffreddati, ma un cordone almeno idealmente mai tagliato.

Per questo l’attacco a un solido alleato di Mosca mette in difficoltà diversi attori, che hanno manifestato solo formalmente il loro giubilo per la fine di Maduro.

Il sovranismo, o il nazionalismo che dir si voglia, delle destre soprattutto europee va in contraddizione con l’afflato imperiale della seconda amministrazione di Donald Trump, e sarà sempre più difficile tenere un equilibrio tra l’amicizia con la Casa Bianca e questo posizionamento nel mercato politico.

La base MAGA

L’intervento militare del 3 gennaio ha fatto discutere anche lo zoccolo duro del movimento MAGA, che in buona parte è affezionato al trumpismo come un’ideologia isolazionista.

L’attacco al narcotraffico e il fatto che a essere colpito sia stato un nemico ideologico, ha aiutato a sostenere il cambio di rotta del commander in chief, ma non è bastata a evitare mal di pancia, che al momento però non impensieriscono la Casa Bianca.

In molti si sono chiesti, negli Stati Uniti e fuori, se la dottrina dei neoconservatori fosse stata improvvisamente riscoperta e fatta propria da Trump.

I neoconservatori proiettavano il potere degli Stati Uniti all’interno di una precisa griglia ideologica, quella di accompagnare alla forza militare e alla difesa degli interessi USA, l’esportazione della democrazia.

L’idea di imporre democrazia liberale e libero mercato con le buone o con le cattive, non scevra da una concezione finalistica della storia, è stata il cuore dell’azione neoconservatrice e dei disastri che ha combinato in giro per il mondo, in particolare in Iraq.

L’interventismo trumpiano invece rimanda all’epoca d’oro dell’imperialismo: mette esplicitamente al centro l’interesse americano e solo e soltanto quello, senza curarsi minimamente di costruire un ordine mondiale pronto a sostenerlo. Conosce solo l’hard power.

Definanziare un’agenzia con l’USAID fino a farla diventare una scatola vuota va in questa direzione

La destra europea

Giorgia Meloni è l’unica leader mondiale che probabilmente ha avuto il coraggio di rilanciare le supercazzole sul narcotraffico per giustificare l’intervento statunitense:

Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il Governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico.

Fratelli d’Italia è stato il partito di governo il cui sostegno si è fatto sentire in maniera più calorosa.

Al contrario la Lega - decisamente più russofila che atlantista - ha preso una posizione più tiepida, con Matteo Salvini che ha tirato in ballo il Papa:

Nessuno avrà nostalgia di Maduro, responsabile di aver affamato e oppresso il suo popolo. Detto questo, per la Lega la strada maestra per risolvere le controversie internazionali e chiudere i conflitti in corso deve tornare a essere la diplomazia, rispettando il diritto dei popoli a decidere del proprio futuro. Illuminanti al proposito le parole del Santo Padre, che chiede di garantire la sovranità nazionale del Venezuela e assicurare lo stato di diritto.

Il vicepresidente ed eurodeputato Roberto Vannacci è stato ancora più netto:

“USA ATTACCA VENEZUELA. Ora mi aspetto che la Commissione Europea congeli gli asset finanziari statunitensi e che Merz, Macron e Starmer propongano di inviare truppe in difesa di Caracas”.

Forza Italia ha usato invece lo stesso tono dei Popolari europei: perplessi, arrabbiati, ma incapaci di condannare in maniera netta.

In Francia il posizionamento del Rassemblement National espresso immediatamente è stato netto e duro, e ricalca quello dell’estrema destra dalla tradizione meno atlantista e nazionalista.

Dopo aver chiarito che ci sono “mille ragioni” per condannare “il regime di Nicolás Maduro: comunista, oligarchico e autoritario, Marine Le Pen ha chiarito che però “c’è una ragione fondamentale per opporsi al cambio di regime che gli Stati Uniti hanno appena portato in Venezuela”, ovvero che “la sovranità degli Stati non è mai negoziabile, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal loro potere o dal loro continente. È inviolabile e sacra”.

La destra spagnola invece, sia quella “moderata” che quella più estrema, ha applaudito l’azione di Donald Trump.

Questo avviene per i forti legami delle opposizioni venezuelane con la destra spagnola e la destra cattolica, e delle connessioni del mondo latino della diaspora che costruiscono più facilmente un discorso transnazionale grazie alla lingua comune.

L’estrema destra spagnola di VOX (che condivide lo stesso gruppo europeo con Lega e Rassemblement National), non ha perso occasione di attaccare la sinistra: “Oggi il mondo è un po’ più libero. Dovremmo rallegrarcene e sostenere il ripristino della democrazia in Venezuela. Con i nostri alleati nel Forum di Madrid, lavoreremo per raggiungere questo obiettivo. Al contrario, Sánchez deve essere molto preoccupato. La caduta di Maduro è un colpo più duro per la mafia di Sánchez dell’arresto di Ábalos e Cerdán”.

Stesso discorso per i Popolari e l’estrema destra lusitana: anche in Portogallo si è festeggiata la caduta del “dittatore”.

André Ventura, leader di Chega, il partito che per la prima volta dalla caduta di Salazar ha fatto raggiungere all’estrema destra portoghese risultati significativi e che rappresenta la più importante novità del panorama politico, ha dichiarato: “Il rovesciamento del regime di Nicolás Maduro è un buon segno per la libertà in tutta la regione. E soprattutto, è un segno di speranza per il popolo venezuelano e per le comunità portoghesi che vi risiedono, che ora possono vivere in democrazia e senza il giogo di un dittatore del narcotraffico”.

Nel panorama europeo è significativo il balbettio di Alternative für Deutschland. La leader del partito Alice Weidel non ha dichiarato neanche una sillaba, così come la comunicazione del partito sui social è rimasta silente.

Ha parlato soltanto il vicepresidente del gruppo parlamentare e responsabile della Politica Estera Markus Frohnmaier.

AfD ha goduto di un notevole appoggio da parte dell’amministrazione di Donald Trump e dell’endorsement di Elon Musk.

Gli esponenti dell’estrema destra tedesca sono stati ospiti alla Casa Bianca e sono ormai interlocutori fissi del mondo MAGA.

D’altra parte, AfD è una forza senza dubbio filorussa, e l’intervento in Venezuela, che colpisce direttamente gli interessi di Mosca, mette in ulteriore difficoltà gli estremisti tedeschi.

Le dichiarazioni di Frohnmaier sembrano così limitarsi a registrare che la politica estera è diventata solo una questione di rapporti di forza militari, arrivando infine alla conclusione che il ruolo di AfD è quello di interpretare gli accadimenti capendo come trarre il maggiore giovamento per gli interessi nazionali tedeschi.

Nessuna moralità, nessun principio di legalità internazionale, quello che conta è la possibilità e la volontà di proiettare i propri interessi in azioni di coercizione o guerra.

“Il Venezuela dimostra che il diritto internazionale è una narrazione, non una legge. Senza un sovrano, un tribunale e la sua applicazione, rimane una mera retorica di impotenza per i deboli. - ha scritto su X il responsabile esteri del partito - Il mondo si sta riorganizzando in modo schmittiano: gli USA si assicurano il Sud America, la Russia rivendica l’Ucraina e lotta con gli USA e la Cina nell’Asia centrale, la Cina nell’Asia orientale – Taiwan come punto di rottura. L’Europa, d’altro canto, non ha una grande estensione ed è governata da bambini disorientati. La forza prevale sull’ipermoralità.”.

Il realismo politico sposato da AfD, che si accoda al momento “schmittiano” della politica internazionale (sembra che il filosofo tedesco Carl Schmitt sia tornato molto di moda anche a Washington), è quello enunciato in tono minore da Viktor Orbán, il più autoritario e filorusso dei leader della destra europea.

Dopo aver detto che non c’è bisogno di uscire dall’Unione europea, che intanto si sgretolerà da sola, Orbán ha spiegato che si aspetta che l’intervento statunitense in Venezuela porterà una situazione positiva per il mercato dell’energia: “Vedo una forte probabilità che, a seguito del controllo del Venezuela, si crei una situazione energetica globale più favorevole per l’Ungheria, e questa è una buona notizia”.

Apparentemente il sovranismo riesce dunque a resistere all’intervento militare nei confronti di uno Stato sovrano, di cui viene rimosso non solo il presidente per essere processato ma a cui vengono poste condizioni di vassallaggio per non subire ulteriori ingerenze e bombardamenti.

Cosa accadrà quando l’intromissione non sarà nei confronti di uno Stato retto dal nemico ideologico, ma riguarderà l’annessione o il controllo de facto della Groenlandia?

“Viva la libertad, carajo”

Terminiamo la nostra rassegna con il Sud America dove l’estrema destra al governo non può che fare il tifo per il ritorno di una dottrina interventista degli USA che torni ad allontanare lo spettro del socialismo, anche con la violenza, facendoci tornare alla mente le pagine più buie delle dittature militari instaurate con l’attivo sostegno americano.

In prima fila il presidente argentino Javier Milei, che ha pubblicamente festeggiato: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”.

Nei giorni successivi Milei ha puntualizzato come il punto è prima di tutto ideologico, arrivando a dire che è proprio lo spettro di qualsiasi opzione socialista che deve essere messo nel mirino: “È una stupidaggine dire che il motivo dell’invasione del Venezuela sia il petrolio. Il vero motivo è il rispetto della proprietà privata”.

Il neopresidente del Cile, José Antonio Kast, ultraconservatore e nostalgico dei tempi di Pinochet, ha rilanciato dicendo che non bisogna accontentarsi di Maduro: “Ora inizia un compito più grande. I governi dell’America Latina devono garantire che l’intero apparato del regime rinunci al potere e sia ritenuto responsabile; coordinare il ritorno sicuro e rapido dei venezuelani nel loro paese; sostenere il ripristino del loro sistema democratico; e promuovere un’efficace lotta regionale contro il narcotraffico e la criminalità organizzata”.

Brasile e Colombia andranno al voto nel 2026 e la destra continentale spera di chiudere presto i conti con il tentativo di riaprire una strada per la sinistra.

Le minacce americane a chiunque non obbedisca ai diktat di Washington aprono una nuova stagione politica per il continente.

