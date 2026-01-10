Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Piero
Piero
Jan 10

La fine di trump si avvicina. Come detto prima.

https://youtu.be/SwgTkylDMUI?si=s44yrd1pMmmIjYYb

Rispondi
Condividi
Avatar di Piero
Piero
Jan 10

Gli usa stanno cercando di rimpatriare gli afghani che hanno collaborato con loro. Andrebbero incontro a morte certa. Ovviamente. A conferma dell'essere "amici". Fonte: Zeteo, al quale sono abbonato. Articole appena arrivatomi per mail.

Rispondi
Condividi
Ancora 3 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura